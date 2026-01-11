O αντικαταστάτης του Μπάρναμπας Βάργκα στη Φερεντσβάρος ενδέχεται να είναι ο Φράνκο Κοβάτσεβιτς, που είχε κάνει χατ τρικ ενάντια στην ΑΕΚ με τη φανέλα της Τσέλιε.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα άφησε την Ουγγαρία για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, με τους ανθρώπους της Φερεντσβάρος να βγαίνουν στην αγορά για να βρουν τον ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει τον 31χρονο φορ.

Και σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, στη Φράντι έχουν καταλήξει στην επιλογή ενός επιθετικού ο οποίος φέτος είχε πληγώσει την Ένωση στο Conference League! Ο λόγος για τον Φράνκο Κοβάτσεβιτς, που είχε κάνει χατ τρικ στο 3-1 της Τσέλιε ενάντια στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην πρεμιέρα της league phase του θεσμού.

Ο Κροάτης κάνει τρομερή σεζόν στον σλοβένικο σύλλογο και μετρά ως τώρα 25 γκολ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με την Ουίπεστ να έχει προσφέρει τρία εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλιε αλλά την είσοδο της πιο ευκατάστατης Φερεντσβάρος στο κυνήγι του παίκτη να αναμένεται να φέρει εξελίξεις.

Στα 26 του χρόνια, ο Κοβάτσεβιτς δείχνει στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του και οι τρομεροί αριθμοί του φαίνεται πως θα φέρουν νέα αλλαγή ομάδας μέσα σε λίγους μήνες, καθώς το καλοκαίρι πήγε στη Σλοβενία από τη γερμανική Βέχεν.