Αδιανόητο περιστατικό βίας εκτυλίχτηκε σε τέταρτη κατηγορία της Ινδονησίας με παίκτη να δέχεται «ισόβιο» αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο εξαιτίας «δολοφονικού» μαρκαρίσματος.

Ακόμη ένα ακραίο περιστατικό βίας έλαβε χώρα αυτή τη τη φορά στην Ινδονησία σε παιχνίδι τέταρτης κατηγορίας προκαλώντας την οργή του κόσμου.

Στον αγώνα μεταξύ της Πούτρα Tζάγια Πασουρούαν και της Περτσέτα 1970, ο ποδοσφαιριστής Μουχάμαντ Χιλμί Χιμνάστιαρ της Πασουρούαν έκανε μια αδιανόητη ενέργεια. Πλησίασε έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας που είχε την μπάλα και τον κλώτσησε στο στήθος με δύναμη. Ο αντίπαλος, ο οποίος δέχτηκε το χτύπημα έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας. Ο διαιτητής έδειξε αμέσως την κόκκινη κάρτα στον Χιμνάστριαρ, αποβάλλοντάς τον από τον αγωνιστικό χώρο.

Η Ομοσπονδία της χώρας επέβαλε σκληρή τιμωρία στον παίκτη, αφού τον απέβαλε εφόρου ζωής από τα γήπεδα καταδικάζοντας το γεγονός. Το περιστατικό αυτό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Οι φίλαθλοι εξέφρασαν την άποψη ότι η ιστορική ποινή που επιβλήθηκε στον παίκτη από την Ινδονησιακή είναι απόλυτα δικαιολογημένη. O παίκτης που δέχτηκε το χτύπημα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά.