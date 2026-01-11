Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις! Αυτό που θαυμάζουμε δηλαδή, όπως έγινε και χθες στο Αγρίνιο στο άνετο 3-0 επί του Παναιτωλικού, δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη. Έγινε, γίνεται και θα ξαναγίνει… Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ!

Είναι η ταυτότητα της ομάδας! Όταν στο ποδόσφαιρο αναφέρονται σε ταυτότητα, είναι αυτό που ξέρεις, που είσαι βέβαιος ότι θα σου παρουσιάσει μία ομάδα ΠΡΙΝ ξεκινήσει το οποιοδήποτε παιχνίδι της. Απολαύσαμε τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό όπου η διαφορά φιλοσοφίας και δομής ήταν χαώδης, τον θαυμάσαμε αμέσως μετά τη διακοπή ΚΑΙ με τον Ατρόμητο όπου φυσικά και έπαιξε μπαλάρα, ήμαστα και χθες βέβαιοι τι θα μας προσφέρει η ομαδάρα του Λουτσέσκου. Εννοείται ότι και με στον αγώνα με τον Ολυμπιακό γνωρίζουμε τι ΠΑΟΚ θα δούμε, είτε προκριθεί είτε όχι…

Ποδοσφαιρικές αρχές! Ελεγχόμενη επιθετικότητα και κυριαρχία με πολλές πάσες που ανοίγουν κάθε άμυνα όπως και αν επιλέξει να παραταχθεί. Κυριαρχία και ισορροπία σε κάθε φάση του αγώνα που προσδίδει τεράστια αυτοπεποίθηση σε κάθε παίκτη που μέσα από την ομάδα εξελίσσεται και ανεβάζει την αξία του.

Πάσα-πάσα-κίνηση χωρίς την μπάλα, πάσα, υπεράριθμίες, τρίγωνα, τα μπακ μέσα στον άξονα, ο Ντέλιας αριστερά, ο χαφ ανάμεσα στα στόπερ για μία από τις επιλογές στο built up και άσε τον… άμπαλο να λέει ότι… «έχει εμμονές και παίζει με ένα σύστημα». Ό τι καταλαβαίνει ο καθένας και ευτυχώς ο οργανισμός του ΠΑΟΚ και η ιδιοκτησία νιώθουν από ποδόσφαιρο και στηρίζουν τον καλύτερο προπονητή της ιστορίας.

Φυσικά έχει και περιοδούς που δεν είναι καλά αυτή η ομάδα. Δεν βιώνουμε τέτοια φάση. Ίσα-ίσα… Ο ΠΑΟΚ γέμισε μπαταρίες στις γιορτές που πήγε με καλή ψυχολογία μετά την θριαμβευτική επικράτηση επί του Παναθηναϊκού και τώρα που γυρίζει έχει ένα πιο γεμάτο ρόστερ αφού οι οκτώ απουσίες έγιναν τρεις και τέσσερις.

Στις προσθήκες και ο Ζαφείρης! Μία εκπληκτική πολυτέλεια που προσφέρθηκε και απολαμβάνει ο ποδοσφαιρικός μηχανισμός του Λουτσέσκου, για τον οποίο μας τα είπε πολύ καλά μία μέρα ένας από τους ανθρώπους της ομάδας: «Την ποιότητά του τη βγάζει μέσα από φοβερές εντάσεις και ταχύτητα». Τα ποιοτικά του στοιχεία δηλαδή τα εμφανίζει σε εξαιρετικές ταχύτητες όπως και χθες στο Αγρίνιο, όπου μετά από 5-10 λεπτά παιχνιδιού που πάντα χρειάζονται στη… μηχανή για να αρχίσει να παράγει, ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφείρη στο κέντρο, έπαιζε απέναντι και σε παρατεταγμένη άμυνα, λες και την έβρισκε ανοργάνωτη στη μετάβαση. Τόσο ποιοτικά και γρήγορα κυκλοφορούσε η μπάλα απ’ όλη την ομάδα, με τις πινελιές βέβαια που βάζει ένας «σκύλος» στο κέντρο, που μπροστά του έχει και τους αρτίστες της μπάλες, την κορυφαία μεσοεπιθετική γραμμή των τελευταίων πολλών ετών, τους Κωνσταντέλια-Τάισον-Ζίβκοβιτς, Ομάδα που με τον Γιακουμάκη μπροστά να κάνει όλα τα «βρώμικα» και να προλαβαίνει να στηθεί εντός περιοχής με τις ανάσες που χρειάζεται για να εκτελέσει σωστά, έχει εκτοξευθεί σε άλλο επίπεδο.

Ο ΠΑΟΚτσής απολαμβάνει ποδόσφαιρο, ανυπομονεί να ξαναδεί αυτή την ομάδα που φέτος δεν είναι μόνο ότι παίζει καλά-σωστά-θεαματικά. Το σύνολο του Λουτσέσκου κερδίζει και μεγάλα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, ακόμη και με σκορ!

Είναι σε πολύ καλό δρόμο ο ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας καλά να διαχειρίζεται και τις μεγάλες βραδιές, αλλά και τις ήττες! Μεγάλη υπόθεση…

* Σε πολύ καλό δρόμο ΔΕΝ είναι φυσικά ο Ολυμπιακός με τον Γιάννη Παπαδόπουλο που προσπαθεί να τους ενώσει και με την ΑΕΚ! Μπράβο στις Ενώσεις που δεν «τρώνε» το παραμύθι και θυμούνται ποιος είναι ο Ολυμπιακός, αλλά και ποια προσπάθησε να γίνει η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια μέχρι να την απομονώσουν…