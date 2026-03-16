Οι φίλαθλοι της Καϊζερσλάουτερν «τρόλαραν» την Καρλσρούη με κορεό από γκολ του 1996!

Οι φίλοι της Καϊζερσλάουτερν στον εντός έδρας αγώνα με τη Καρλσρούη, «τρολάραν» τους αντιπαλους τους, ανεβάζοντας κορεό που αναπαριστούσε ένα ιστορικό γκολ από το 1996.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Καϊζερσλάουτερν υποδέχθηκε στην έδρα της την Καρλσρούη στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της 2.Bundesliga, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν μία σπουδαία νίκη με σκορ 3-0.

Ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης, ήρθε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, όταν και οι οπαδοί της Καϊζερσλάουτερν αποκάλυψαν το κορεό που είχαν δημιουργήσει, για να «τρολάρουν» τους αντιπάλους τους.

Πιο συγκεκριμένα, το «tifo» των φιλάθλων των «κόκκινων διαβόλων» απεικόνιζε το γκολ-φάουλ, με το οποίο ο σύλλογος από τη Νότια Γερμανία κέρδισε τον τελικό Κυπέλλου του 1996 απέναντι στην «γειτόνισσα» Καρλσρούη στο «νοτιοδυτικό ντέρμπι».

Que pasada el tifo de la afición del Kaiserslautern en el derbi frente al Karlsruher. pic.twitter.com/p4VE2lU6h0 March 15, 2026

Μάλιστα την ίδια χρόνια, η Καϊζερσλάουτερν, είχε υποβιβαστεί από τη Bundesliga, ενώ την επόμενη σεζόν, υπο τις οδηγίες του δικού μας Ότο Ρεχάγκελ, αγωνιζόταν στο Κύπελλο Κυπελλούχων, ούσα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.