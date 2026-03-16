Οι φίλαθλοι της Καϊζερσλάουτερν «τρόλαραν» την Καρλσρούη με κορεό από γκολ του 1996!
Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Καϊζερσλάουτερν υποδέχθηκε στην έδρα της την Καρλσρούη στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της 2.Bundesliga, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν μία σπουδαία νίκη με σκορ 3-0.
Ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης, ήρθε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, όταν και οι οπαδοί της Καϊζερσλάουτερν αποκάλυψαν το κορεό που είχαν δημιουργήσει, για να «τρολάρουν» τους αντιπάλους τους.
Πιο συγκεκριμένα, το «tifo» των φιλάθλων των «κόκκινων διαβόλων» απεικόνιζε το γκολ-φάουλ, με το οποίο ο σύλλογος από τη Νότια Γερμανία κέρδισε τον τελικό Κυπέλλου του 1996 απέναντι στην «γειτόνισσα» Καρλσρούη στο «νοτιοδυτικό ντέρμπι».
Que pasada el tifo de la afición del Kaiserslautern en el derbi frente al Karlsruher. pic.twitter.com/p4VE2lU6h0— GRADA B pro (@GradaBpro) March 15, 2026
Μάλιστα την ίδια χρόνια, η Καϊζερσλάουτερν, είχε υποβιβαστεί από τη Bundesliga, ενώ την επόμενη σεζόν, υπο τις οδηγίες του δικού μας Ότο Ρεχάγκελ, αγωνιζόταν στο Κύπελλο Κυπελλούχων, ούσα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.