Σαββατοκύριακο φωτιά στη Γ’ Εθνική - Ανάλυση πριν τη σέντρα

Η Γ’ Εθνική επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και το 2026. Απ’ το βορρά μέχρι το νότο, οι ομάδες ετοιμάζονται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, έχοντας ενισχυθεί για να πετύχουν τους στόχους τους.

Όλη η δράση με στοίχημα στη Γ' Εθνική.



1oς Όμιλος



Ξάνθη – ΠΑΟΚ Κρηστώνης (11/01, 15:00)

Αετός Οφρυνίου – ΠΑΟΚ Δυτικού (11/01, 15:00)

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Ηρακλής Θερμαϊκού (11/01, 15:00)

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Ορέστης Ορεστιάδας (11/01, 15:00)

Πανθρακικός – Θερμαϊκός Θέρμης (11/01, 15:00)

Κιλκισιακός – Δόξα Δράμας (11/01, 15:00)

Η πρωτοπόρος Δόξα Δράμας (30β.), «έκλεισε» με τον καλύτερο τρόπο το 2025 καθώς επικράτησε με 3-2 εντός έδρας του Απόλλωνα Κρύας Βρύσης. Οι «αετοί» παρέμειναν ψηλά στη βαθμολογία και τώρα δοκιμάζονται στην έδρα του Κιλκισιακού (13β.) που μετράει 2 σερί ήττες αλλά χρειάζεται βαθμούς για την παραμονή του. Ο άσος είναι στο 4.95 και το διπλό στο 1.64.

Εντυπωσιακά τελείωσε το έτος η 2η Ξάνθη (29β.), καθώς «διέλυσε» με 4-0 τον Ορέστη Ορεστιάδας εκτός έδρας. Οι Ακρίτες συμπλήρωσαν 6 σερί ματς χωρίς ήττα (5-1-0), είναι αήττητοι εντός (4-2-0) και υποδέχονται τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης (17β.). Δικαιολογημένα χαμηλά ο άσος στο 1.13.

Στην ίδια θέση βρίσκεται και ο Πανθρακικός (29β.) που προέρχεται από τη 2η σερί εκτός έδρας νίκη του, αυτή τη φορά απέναντι στον Κιλκισιακό. Τώρα επιστρέφει στην Κομοτηνή και περιμένει τον Θερμαϊκό Θέρμης (14β.). Φαβορί ο άσος στο 1.17, αήττητοι πάντως οι φιλοξενούμενοι στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.

2oς Όμιλος

Εορδαϊκός – Ερμής Εξοχής (11/01, 15:00)

Βέροια – Σαρακηνός (11/01, 15:00)

Εθνικός Νέου Κεραμιδιού – ΑΕ Αλεξάνδρειας (11/01, 15:00)

Απόλλων Καλαμαριάς – Ακρίτες Συκεών (11/01, 15:00)

Αστέρας Καρδίτσας – Κοζάνη (11/01, 15:00)

Πιερικός – ΑΕ Ευόσμου (11/01, 15:00)

Ο Απόλλων Καλαμαριάς (33β.) «έκλεισε» το 2025 στην κορυφή καθώς επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 της Κοζάνης. Οι Πόντιοι συμπλήρωσαν αισίως13 αγώνες χωρίς ήττα (10-3-0) και στοχεύουν ξεκάθαρα στην άνοδο. Φιλοξενούν τους Ακρίτες Συκεών (15β.) οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πάρει νίκη εκτός έδρας (0-1-5). Φαβορί ο άσος στο 1.11.

Από κοντά ακολουθεί η Βέροια (32β.), η οποία στο ντέρμπι της Ημαθίας πήρε τη νίκη με 3-0 στην έδρα της Αλεξάνδρειας. Η «Βασίλισσα του Βορρά» μετράει 3 σερί Over στο πρωτάθλημα και υποδέχεται τον Σαρακηνό Βόλου (17β.) θέλοντας να παραμείνει κοντά στον Απόλλωνα. Στο 1.97 το Over, που επιβεβαιώθηκε στα 5/6 τελευταία παιχνίδια των φιλοξενούμενων.

Αλλαγή προπονητή είχαμε στον Εορδαϊκό. Ο Γιάννης Παρασκευάς αποτέλεσε παρελθόν και ο Γιάννης Κατσαρός αποτελεί τον αντικαταστάτη του. Με τον τρίτο κατά σειρά προπονητή τη φετινή σεζόν, η ομάδα της Πτολεμαΐδας θαψάξει τη νίκη στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ερμή Εξοχής (23β.). Στο 1.87 ο άσος και στο 4.05 το διπλό.

3oς Όμιλος



Αναγέννηση Άρτας – Τηλυκράτης Λευκάδας (11/01, 15:00)

Αστέρας Σταυρού – Πρόοδος Ρωγών (11/01, 15:00)

Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης (11/01, 15:00)

Τρίκαλα – Λαμία (11/01, 15:00)

Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΕΝ Σελεύκειας (11/01, 15:00)

Θεσπρωτός – ΠΟ Ελασσόνας 0-3 α.α.

Τρομερή εξέλιξη είχε το ντέρμπι ανάμεσα στον Τηλυκράτη και τον Αστέρα Σταυρού την Τετάρτη (07/01) στη Λευκάδα, με τις δύο ομάδες να έρχονται

ισόπαλες (3-3). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν τρεις φορές, με τους φιλοξενούμενους να απαντάνε σε όλες, παίρνοντας τελικά το βαθμό με

πέναλτι στο 90+2’. Την Κυριακή ο πρωτοπόρος Αστέρας (29β.) υποδέχεται την Πρόοδο Ρωγών

(14β.) που προέρχεται από 3 σερί ήττες και είναι στην προτελευταία θέση - λογικά ο άσος βρίσκεται στο 1.20.

Το ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται στα Τρίκαλα (22β.), εκεί όπου η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τη Λαμία (28β.). Οι Φθιωτοί θα έχουν μάλιστα νέο

προπονητή στον πάγκο τους μετά την παραίτηση του Απόστολου Παπανικολάου. Ο Βαγγέλης Στουρνάρας θα κάνει το ντεμπούτο του στο ματς

με τα Τρίκαλα τα οποία αγνοούν τη νίκη εδώ και 6 αγωνιστικές (0-5-1), κατρακυλώντας έτσι στην 9η θέση. Στην ενδιαφέρουσα αυτή αναμέτρηση ο άσος προσφέρεται στο 3.40 και το διπλό στο 2.06.

Αλλαγή προπονητή είχαμε και στον ΠΟ Ελασσόνας. Ο Βαγγέλης Στουρνάρας αποχώρησε για τη Λαμία, με τον Ηρακλή Σαραφίδη να τον αντικαθιστά. Ο νέος κόουτς θα έχει χρόνο να δουλέψει με την ομάδα του καθώς η αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό ματαιώθηκε, μετά την αποχώρηση της ομάδας

της Ηγουμενίτσας από το πρωτάθλημα.

4ος όμιλος

Πανγυθεατικός – Θύελλα Πατρών (11/01, 15:00)

Παναιγιάλειος – Πέλοπας Κιάτου (11/01, 15:00)

Κόρινθος – Πανθουριακός (11/01, 15:00)

ΑΟ Μιλτιάδης – Ερμής Μελιγούς (11/01, 15:00)

Πύργος – ΑΟ Λουτρακίου (11/01, 15:00)

Παναχαϊκή – Ζάκυνθος (11/01, 15:00)

Κερδισμένος της προηγούμενης αγωνιστικής ο Πύργος (35β.), που έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (1-0) από την έδρα της Παναχαϊκής Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Κόκκορης στο 90+1’ σε ένα ντέρμπι με ένταση και ευκαιρίες εκατέρωθεν. Συμπλήρωσε έτσι 6 σερί νίκες και την Κυριακή υποδέχεται τοΛουτράκι (21β.). Ο άσος είναι στο 1.16 και το διπλό στο 18.00 - τρεις ήττες μετρούν εκτός έδρας οι φιλοξενούμενοι, όλες με 1-0 (από Μιλτιάδη, Ζάκυνθο και Κόρινθο)!

Η Ζάκυνθος (33β.) για 2η σερί αγωνιστική ήρθε ισόπαλη, αυτή τη φορά με την Κόρινθο (1-1). Οι νησιώτες αγωνίστηκαν για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, βρίσκονταν πίσω στο σκορ από το 3ο λεπτό αλλά πήραν το βαθμό με γκολ στο 83’. «Τρέχουν» βέβαια ένα αήττητο σερί 13 αγώνων (10-3-0) και δοκιμάζονται στην έδρα της Παναχαϊκής (17β.) σε ακόμα ένα ντέρμπι. Αυτό που ξεχωρίζει βέβαια είναι η επιστροφή του Ηλία Φυντάνη στην Πάτρα, με τον έμπειρο τεχνικό της Ζακύνθου να έχει περάσει συνολικά 6 φορές από τον πάγκο της Παναχαϊκής. Ο άσος προσφέρεται στο 3.55 και το διπλό στο 1.92.

5oς Όμιλος

Εθνικός Αστέρας – Κένταυρος Βριλησσίων (10/01, 15:00)

Δόξα Βύρωνος – Νέα Αρτάκη (11/01, 15:00)

Διαγόρας Ρόδου – ΑΕΡ Αφάντου (11/01, 15:00)

Νέα Ιωνία – Άρης Πετρούπολης (11/01, 15:00)

Αμαρυνθιακός – ΑΟ Καρύστου (11/01, 15:00)

Απόλλων Καλυθιών – Ρόδος 0-3 α.α.

Με ντέρμπι κορυφής ξεκινάει το 2026 στον 5ο όμιλο. Ο πρωτοπόρος Άρης Πετρούπολης (34β.) έκανε επίδειξη δύναμης την προηγούμενη αγωνιστική με αντίπαλο τον Εθνικό Αστέρα (4-0) και τώρα φιλοξενείται από τη 2η Νέα Ιωνία έχοντας απόσταση 6 βαθμών. Οι γηπεδούχοι πέρασαν δύσκολα (1-0) από την έδρα του Αμαρυνθιακού και θα παίξουν τα «ρέστα» τους για την πρωτιά. Οι φιλοξενούμενοι είναι η μοναδική αήττητη ομάδα σε ολόκληρη την κατηγορία (10-4-0), όλες οι απώλειες βαθμών τους πάντως έχουν προκύψει εκτός έδρας. Ο άσος δίνεται

στο 2.75 και το διπλό στο 2.30.

Ο ΑΟ Καρύστου (26β.) έχασε «έδαφος» στην κούρσα για την πρώτη δυάδα καθώς έμεινε στο 0-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Διαγόρα Ρόδου. Τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του Αμαρυνθιακού (10β.) με το διπλό να είναι

στο 1.58.

Μία θρυλική φιγούρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κώστας Φραντζέσκος,ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα Καλυθιών (21 β.). Το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη αγωνιστική, καθώς τώρα αντίπαλος είναι η Ρόδος, που έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

6oς Όμιλος

Αίας Σαλαμίνας – Γιούχτας (11/01, 15:00)

Ατσαλένιος – Σαρωνικός Αναβύσσου (11/01, 15:00)

Θύελλα Ραφήνας – Εθνικός Πειραιώς (11/01, 15:00)

Ηλυσιακός – Ιωνικός (11/01, 15:00)

Αστέρας Βάρης – ΑΟ Χαϊδαρίου (11/01, 15:00)

AE Μυκόνου – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας (12/01, 12:00)

Ο Εθνικός Πειραιώς (29β.) δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη μεγάλη του νίκη επί του Ιωνικού, καθώς παραχώρησε ισοπαλία (2-2) στη Μύκονο, που έπαιξε από το 48’ με παίκτη λιγότερο. Την Κυριακή αντιμετωπίζει τη Θύελλα (21β.), η οποία στη Ραφήνα δεν έχει ηττηθεί τη φετινή σεζόν (5-2-0). Ο άσος είναι στο 7.00 και το διπλό στο 1.45.

Ο Ιωνικός (25β.) επικράτησε δύσκολα (1-0) της Θύελλας Ραφήνας στη Νίκαια και πλησίασε την κορυφή. Έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα του ανεβασμένου Ηλυσιακού, που μετά την αλλαγή προπονητή είναι αήττητος (1- 3-0). Ο άσος βρίσκεται στο 4.00 και το διπλό στο 1.80. Δυνατή αναμέτρηση προβλέπεται και στο Ηράκλειο, όπου ο Ατσαλένιος (24β.) υποδέχεται τον Σαρωνικό Αναβύσσου (25β.). Οι γηπεδούχοι είναι αήττητοι στην έδρα τους (4-3-0), αλλά και οι φιλοξενούμενοι έχουν υποστεί μόλις μία ήττα εκτός έδρας (4-2-1). Ο άσος προσφέρεται στο 1.54 και το διπλό στο 5.90.

