Stoiximan Super League: Αποστολές εκτός έδρας με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε Περιστέρι και Αγρίνιο

Ανάλυση και προγνωστικά για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η δράση ξεκινά και πάλι στη Stoiximan Super League με τα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής. Για το Σάββατο (10/1) είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις Ατρόμητος - Ολυμπιακός στο Περιστέρι και Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με ώρα έναρξης τις 19:30.

Μεσοβδόμαδα, η ομάδα του Κέρκες έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στην Τούμπα. Αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας, έφτασε τον αντίπαλο της στα όρια του αλλά λύγισε στη διαδικασία των πέναλτι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, ωστόσο ο Ατρόμητος έδειξε αγωνιστικά και πνευματικά έτοιμος για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς.

Με ρεκόρ 3Ν-4Ι-8Η, οι Περιστεριώτες είναι μακριά από τις προσδοκίες την φετινή σεζόν, στοχεύοντας σε μια διαφορετική εικόνα στο δεύτερο μισό της περιόδου. Αρχικός στόχος να ξεμπερδέψουν γρήγορα με τα χαμηλά και σε δεύτερο χρόνο να κυνηγήσουν την 8η θέση.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο 2026 με την κατάκτηση του Super Cup. Μετά από 120 λεπτά αγώνα, επικράτησε του ΟΦΗ 3-0 στον τελικό που διεξήχθη στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η απουσία του Ελ Κααμπί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής κάνει λίγο πιο περίπλοκο το έργο της εκτέλεσης για τους Πειραιώτες, ωστόσο λύσεις υπάρχουν στα πρόσωπα των Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Οι ισοπαλίες με Άρη (0-0) και Κηφισιά (1-1) στα δύο τελευταία ματς του 2025 έφεραν τον Ολυμπιακό στην 2η θέση της Stoiximan Super League και το -1 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν και την ίδια στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζουν τις κινήσεις τους στο μεταγραφικό παζάρι. «Βαρύς» μήνας ο Γενάρης με πολλά κρίσιμα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον Ολυμπιακό, που θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο στο Περιστέρι.

Ο Ατρόμητος έδειξε σε καλή κατάσταση στην Τούμπα, το ερώτημα είναι αν μπορεί να κάνει εξίσου καλό ματς ως απόλυτο αουτσάιντερ μέσα σε λίγες μέρες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει κι άλλους βαθμούς, με τις αποδόσεις του «διπλού» ωστόσο να μην λένε τίποτα.

Ο Παναιτωλικός δεν τα κατάφερε μεσοβδόμαδα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ηττήθηκε 2-0 από τον Άρη και αποχαιρέτησε τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Τρίτη σερί ήττα και τρίτο ματς που δεν σκοράρει η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, καθώς είχαν προηγηθεί οι ήττες 5-0 από την ΑΕΚ και 1-0 από τον Βόλο στο «κλείσιμο» της χρονιάς.

Έχασε τον Τσάβες ο Παναιτωλικός, που απέκτησε τον Κουτσερένκο για την θέση του τερματοφύλακα. Με απόσταση ασφαλείας προς το παρόν από τις θέσεις υποβιβασμού, ο Παναιτωλικός θέλει αρχικά να εξασφαλίσει την... άνεση του και στη συνέχεια θα ψάξει την 8η θέση.



Ο ΠΑΟΚ απέφυγε το κάζο στο Κύπελλο, επικρατώντας του Ατρομήτου στη διαδικασία των πέναλτι και τον γκολκίπερ Μοναστηρλή να είναι το πρόσωπο της πρόκρισης. Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει πλέον στη «μηχανή» του και τους Ζαφείρη, Γιερεμέγιεφ

Το 2025 έκλεισε με νίκη 2-0 επί του Παναθηναϊκού και του ζητούμενο είναι ένα ακόμη τρίποντο στο Αγρίνιο, καθώς ο «Δικέφαλος» είναι στην 3η θέση της Stoiximan Super League, στο -1 από τον Ολυμπιακό και το -2 από την ΑΕΚ και την κορυφή.

Ο Παναιτωλικός συχνά ζορίζει τους «μεγάλους» στο Αγρίνιο, δεν δείχνει πάντως να είναι καλή κατάσταση αυτή την εποχή. Ο ΠΑΟΚ θέλει το τρίποντο για προφανείς λόγους, αλλά δεν θα είναι εύκολο κόντρα σε έναν σκληρό αντίπαλο.

