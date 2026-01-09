Στην 3η κατηγορία Γερμανίας συνεχίζει ο Μπαγκαλιάνης

Μετά το τέλος του από την ΑΕΛ Novibet, ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης συμφώνησε σε όλα με την Αλεμάνια Άαχεν που αγωνίζεται στην 3η κατηγορία Γερμανίας.

Στο εξωτερικό για δεύτερη φορά θα αγωνιστεί ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης καθώς τα βρήκε σε όλα με την Αλεμάνια Άαχεν που βρίσκεται στην 3η κατηγορία της Γερμανίας όπου παλεύει για την παραμονή της.

Ο 24χρονος στόπερ έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ Novibet έπειτα από έξι μήνες παρουσίας και με απολογισμό 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ στο ενεργητικό του.

Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας αμυντικός είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Άρη, πήγε στον Ολυμπιακό Β' και από εκεί είχε παραχωρηθεί δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα πριν φύγει για την Πολωνία και την Σταλ Μίελετς.