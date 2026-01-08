Ο Γιάννης Ανέστης έκανε δηλώσεις σε ρουμάνικο Μέσο και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο περιβόητο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ του 2018 και τον Ιβάν Σαββίδη.

Στα 34 του χρόνια, ο Γιάννης Ανέστης έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη στη Ρουμανία, όπου αγωνίζεται με τη φανέλα της Μποτοσάνι. Μιλώντας αυτές τις μέρες στο GSP, ο έμπειρος τερματοφύλακας καθόρισε ως στόχο της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα την είσοδο στα playoffs, ενώ ρωτήθηκε και για το παρελθόν του στην Ελλάδα.

Σε ερώτηση για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ του 2018 και την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο, απάντησε πως «ήταν κάτι παράξενο να είμαι ειλικρινής. Ποτέ δεν βλέπεις κάτι τέτοιο στο αγωνιστικό χώρο, να μπαίνει ένας ιδιοκτήτης με όπλο. Δεν απείλησε κανέναν, πήγε να μιλήσει στον διαιτητή. Ελπίζω να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο στο μέλλον».

Από εκεί και πέρα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του Παναιτωλικού και της Γκέτεμποργκ, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε και για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, σχολιάζοντας ότι «δουλεύει χρόνια στην Ελλάδα, νομίζω είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές του ΠΑΟΚ, έχει πρωταθλήματα και Κύπελλα. Από όσα ξέρω, κάνει πολύ καλή δουλειά».