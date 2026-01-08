Ανέστης: «Δεν απείλησε κανέναν ο Σαββίδης όταν μπήκε με το όπλο»
Στα 34 του χρόνια, ο Γιάννης Ανέστης έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη στη Ρουμανία, όπου αγωνίζεται με τη φανέλα της Μποτοσάνι. Μιλώντας αυτές τις μέρες στο GSP, ο έμπειρος τερματοφύλακας καθόρισε ως στόχο της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα την είσοδο στα playoffs, ενώ ρωτήθηκε και για το παρελθόν του στην Ελλάδα.
Σε ερώτηση για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ του 2018 και την είσοδο του Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο, απάντησε πως «ήταν κάτι παράξενο να είμαι ειλικρινής. Ποτέ δεν βλέπεις κάτι τέτοιο στο αγωνιστικό χώρο, να μπαίνει ένας ιδιοκτήτης με όπλο. Δεν απείλησε κανέναν, πήγε να μιλήσει στον διαιτητή. Ελπίζω να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο στο μέλλον».
Από εκεί και πέρα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του Παναιτωλικού και της Γκέτεμποργκ, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε και για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, σχολιάζοντας ότι «δουλεύει χρόνια στην Ελλάδα, νομίζω είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές του ΠΑΟΚ, έχει πρωταθλήματα και Κύπελλα. Από όσα ξέρω, κάνει πολύ καλή δουλειά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.