Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Νίκου Αθανασίου

Οι επιλογές του 25χρονου αμυντικού της Ρίο Άβε, Νίκου Αθανασίου στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet έχουν ανοίξει και σου δίνεται η ευκαιρία να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς μέσα από το Gazzetta.

Ο Νίκος Αθανασίου αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδας και εκ των ποδοσφαιριστών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής έως τώρα.

Ο 25χρονος φουλ μπακ διάλεξε τα πρόσωπα που θα ήθελε να δει με το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς και οι επιλογές του ήταν έντονο το μπασκετικό στοιχείο καθώς επέλεξε την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για κορυφαία ομάδα στους άντρες, τον προπονητή της, Βασίλη Σπανούλη ως τον κορυφαίο κόουτς της χρονιάς και τον Νεοκλή Αβδάλα ως το Rising Star στους άνδρες.

Αναλυτικά οι επιλογές του:

Αθλητής της Χρονιάς: Στέφανος Ντούσκος

Αθλήτριας της Χρονιάς: Φωτεινή Τρίχα

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ομάδα Μπάσκετ

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Κόντου-Λυκομητου

Προπονητής της Χρονιάς: Βασίλης Σπανούλης

Αθλητής/τρια με αναπηρίας της Χρονιάς: Νάσος Γκαβελας

Rising Star - Άνδρας: Νεοκλής Αβδάλας

Rising Star - Γυναίκα: Βάλια Λυκόμητρου