Ακόμη και ο Λιονέλ Μέσι δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα ποτήρι κρασί όταν φυσικά το επιτρέπει η περίσταση.

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Λιονέλ Μέσι μέσα στα γήπεδα αλλά έχει και αυτός τις δικές του στιγμές χαλάρωσης... Σε σημείο μάλιστα όπου δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι όταν το επιτρέπει η περίσταση τού αρέσει να απολαμβάνει ένα ποτήρι κρασί.

Ο Αργεντίνος σταρ ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής αλλά πού και πού όταν το ρίχνει λίγο έξω του αρέσει να πίνει κρασί ή να το αναμειγνύει με Sprite: «Μου αρέσει να πίνω κρασί, αν όχι, το ίδιο όπως πάντα, κρασί με Sprite, σε πιάνει πιο γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ESPN.

Ίσως βέβαια να μην αποτελεί και μεγάλη έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς πως από το 2024 ο Αργεντινός θρύλος έχει τη δική του επιχείρηση παραγωγής κρασιών, η οποία παρέχει μια premium εμπειρία υπό των επωνυμία «10 GOAT». Την παραγωγή του προϊόντος έχει αναλάβει η ιταλική εταιρεία «MM Winemaker», με αμπελώνες σε διάφορες ιταλικές πόλεις, από την Καμπανία μέχρι τη Σικελία.

Παράλληλα μίλησε και για αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο μες στην καθημερινότητα: «Είμαι πολύ οργανωτικός, αν έχω οργανώσει την μέρα μου και συμβεί κάτι ξαφνικά, τότε με ενοχλεί»