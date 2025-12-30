10 πιο αποτυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού σύμφωνα με την Novibet!

To blog της Novibet παρουσιάζει τις 10 πιο αποτυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού την τελευταία δεκαετία.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέκαθεν ήταν πολύ κινητικοί στα μεταγραφικά «παζάρια», είτε καλοκαιρινά είτε χειμερινά. Πολλές φορές η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει κάνει το «μπαμ» με κάποιον παίκτη ή δαπάνησε αρκετά χρήματα για μία μεταγραφή.

Κάποιες φορές οι επιλογές ήταν επιτυχημένες, κάποιες άλλες όχι. Με τη 2η περίπτωση θα ασχοληθούμε και το blog της Novibet ξεχώρισε τις 10 χειρότερες περιπτώσεις βάσει και των προσδοκιών που υπήρχαν.

*Οι πληροφορίες για τα ποσά που αφορούν τις μεταγραφές αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα transfermarkt.com

Ο Ολυμπιακός πάντα προσπαθεί να ταράξει τα νερά στο μεταγραφικό παζάρι και έχει φέρει μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα που πίστευε ότι θα τον ανεβάσουν επίπεδο. Άλλες φορές ξόδεψε αρκετά χρήματα για ποδοσφαιριστές και άλλες έκανε μεγάλα «μπαμ» προκαλώντας ντελίριο στον κόσμο του. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό και η απογοήτευση έκανε την εμφάνιση της γρήγορα.

Μαρσέλο (2022) – Eίχε το όνομα αλλά όχι και τη χάρη

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2022 ο Ολυμπιακός πυροδοτεί μία «βόμβα» στοπαγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς ανακοινώνει την απόκτηση του Μαρσέλο. Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 15 χρόνια στα οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων 5 Champions League και 6 πρωταθλήματα Ισπανίας.

Ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» και έκανε όλο τον κόσμο να μιλάει για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Στο γήπεδο ωστόσο τα πράγματα ήταν διαφορετικά καθώς ο Βραζιλιάνος μπακ πραγματοποίησε μόλις 10 συμμετοχές, 2 ως βασικός, πέτυχε 3 γκολ και το Φεβρουάριο έλυσε το συμβόλαιο του.

Μπορεί να μην δικαίωσε σε καμία περίπτωση τις προσδοκίες που υπήρχαν αλλά παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν να παίξουν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Επέστρεψε στη Βραζιλία και τη Φλουμινένσε, με την οποία μάλιστα κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Σίμε Βρσάλικο (2022) – Μόνιμα τραυματίας

Στην ίδια μεταγραφική περίοδο ο Ολυμπιακός έφερε στον Πειραιά τον Σίμε Βρσάλικο για το δεξί άκρο της άμυνας του. Μετά και την απόκτηση του Μαρσέλο, ευελπιστούσε ότι θα έχει ένα από τα κορυφαία δίδυμα μπακ της ιστορίας του.

Ο Κροάτης ήρθε στον Ολυμπιακό μόλις στα 30 του χρόνια έχοντας ένα πλούσιο βιογραφικό. Οι 100 συμμέτοχες με την Ατλέτικο Μαδρίτης με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ισπανίας ενώ πήρε και το Europa League το 2018 έδειχναν ότι μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στους «ερυθρόλευκους». Ούτε αυτός βέβαια προσαρμόστηκε ποτέ στον Πειραιά, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και στις 21 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η κοινή λύση συνεργασίας των δύο πλευρών. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι μετά τον Ολυμπιακό δεν βρήκε ομάδα και έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Γουίλιαν (2024) – Έμεινε στις «δάφνες» της Premier League

Τον Σεπτέμβριο του 2024 μετά και την κατάκτηση του Conference League ο Ολυμπιακός αποκτά ως ελεύθερο από τη Φούλαμ τον Γούιλιαν. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μπορεί να βρισκόταν στο 36ο έτος της ηλικίας του αλλά προερχόταν από μία γεμάτη σεζόν με 31 συμμετοχές στην Premier League.

Η εικόνα του βέβαια στους «ερυθρόλευκους» δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο Γουίλιαν φαινόταν «βαρύς», χωρίς πολλές δυνάμεις και δεν μπορούσε να υπηρετήσει το πλάνο του Μεντιλίμπαρ. Έτσι μετά από 11 συμμετοχές με 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτέλεσε παρελθόν στις 30 Δεκεμβρίου 2024. Το Φεβρουάριο επέστρεψε στη Φούλαμ όπου βέβαια δεν «στέριωσε» και τώρα αγωνίζεται στην Γκρέμιο.

Αμπουμπακάρ Καμαρά (2022) – Πολλά τα λεφτά για… κανένα γκολ

Το καλοκαίρι του 2022 μόνο θετικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προς τις μεταγραφές τις οποίες πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Είχε μεν κάποιες άκρως επιτυχημένες, όπως η απόκτηση του Ροντινέι και του Ιν-μπεό Χουάνγκ αλλά μία από τις πιο δαπανηρές ήταν η μεταγραφή του Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Ο επιθετικός από τη Μαυριτανία προερχόταν από μία καλή σεζόν με τη φανέλα του Άρη όπου πέτυχε 10 γκολ σε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Έτσι οι Πειραιώτες δαπάνησαν 5.000.000 ευρώ προκειμένου να τον κάνουν δικό τους. Ο Καμαρά αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμών, αγωνίστηκε μόλις σε 6 ματς με τον Ολυμπιακό και τον Ιανουάριο δόθηκε δανεικός στον Άρη.

Αποτέλεσε επίσημα παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους» το 2023, έναχρόνο νωρίτερα από το συμβόλαιο που είχε υπογράψει αρχικά. Ταξίδεψε σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Αλ Τζαζίρα) και Ιράν (Σεπαχάν) ενώ τώρα φοράει τη φανέλα της Καντσαναμπούρι στην Ταϊλάνδη.

Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε (2022) – Αποτυχία εξ Αμερικής

Σε αυτή τη λίστα δεν θα έμπαιναν κανονικά δανεικοί ποδοσφαιριστές όμως ο Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022 με αρκετές περγαμηνές. Ο Αμερικανός εξτρέμ αποτελούσε προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, φόρεσε 3 φορές τη φανέλα και της πρώτης ομάδας και αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Μαρσέιγ. Στη συμφωνία υπήρχε και προαιρετική οψιόν αγοράς ύψους 4.000.000 ευρώ η οποία φανέρωνε και την αξία του ποδοσφαιριστή.

Με μόλις όμως 5 συμμετοχές, ο Ντε Λα Φουέντε που ταλαιπωρήθηκε και από έναν τραυματισμό στο γόνατο απογοήτευσε άπαντες στο λιμάνι και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τη Μασσαλία το καλοκαίρι. Δόθηκε εκ νέου δανεικός στην Εϊμπάρ, συνέχισε στη Λωζάνη και τώρα βγάζει το ψωμί του στη Β’ Ισπανίας με τη φανέλα της Κουέτα.

Ουί-τζο Χουάνγκ (2022) – Γκολ ούτε με αίτηση



Ο κανόνας των δανεικών «σπάει» και για τον Ουί-τζο Χουάνγκ που ονειρευόταν καριέρα στην Premier League αλλά στον Ολυμπιακό έβλεπε τα δίχτυα με το… κιάλι. Ο επιθετικός από τη Νότια Κορέα ήρθε ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ το καλοκαίρι του 2022 προκειμένου να δώσει λύσεις στη γραμμή κρούσης της ομάδας. Μετά όμως από 12 συμμετοχές και… 0 γκολ γύρισε τον Ιανουάριο στην Αγγλία με τους δανεισμούς του βέβαια να μην σταματάνε στη συνέχεια.

Τώρα φαίνεται ότι έχει βρει τον εαυτό του στην Τουρκία με τη φανέλα της Αλάνιασπορ όπου αγωνίζεται από το χειμώνα του 2024. Δεν έχουν λείψει ωστόσο οι εξωγηπεδικές του περιπέτειες καθώς το Φεβρουάριο του 2025 καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή για βιντεοσκόπηση σεξουαλικών πράξεων της παρτενέρ του, χωρίς τη συγκατάθεση της.

Εμάνουελ Εμενίκε (2017) – Ήρθε για βασικός κι έφυγε δανεικός

Ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι του 2017 έψαχνε έναν βασικό επιθετικό και αποφάσισε να δώσει 2.500.000 ευρώ στη Φενερμπαχτσέ για να κάνει δικό του τον Εμάνουελ Εμενίκε. Ο Νιγηριανός φορ είχε 8 γκολ σε 27 συμμετοχές την προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα της Φενέρ αλλά στον Πειραιά τον θυμούνται για ελάχιστα πράγματα.

Σκόραρε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτιζάν για τα προκριματικά του Champions League, έβαλε άλλα 3 γκολ στο Κύπελλο και αυτό ήταν. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί την ομάδα και τον Ιανουάριο δόθηκε δανεικός στη Λας Πάλμας όπου δεν αγωνίστηκε ούτε σε ένα επίσημο παιχνίδι! Μετά από ένα πέρασμα από τη Βέστερλο με 0 γκολ σε 5 συμμετοχές, «κρέμασε» τα παπούτσια του.

Χένρι Ονιεκούρου (2021) – Πού πας με πράσινο μαλλί;



Όταν ακούς το όνομα ενός παίκτη και το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ένα κούρεμα του, τότε σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά με τη μεταγραφή του. O Χένρι Ονιεκούρου ήρθε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2021 από τη Μονακό έναντι 4.500.000 ευρώ. Πήρε τη φανέλα με το νούμερο 7 και όλοι περίμεναν να δουν έναν ντριμπλέρ που θα ξεσηκώσει το «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» βέβαια αποκλείστηκαν από τη Λουντογκόρετς για τα προκριματικά του ChampionsLeague και ο Ονιεκούρου την επόμενη ημέρα αποφάσισε να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και να βάψει τα μαλλιά του… πράσινα.

Δέχτηκε έντονες παρατηρήσεις γι’ αυτή την κίνηση και στο τέλος της σεζόνμέτρησε 27 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Δόθηκε έτσι δανεικός στην Αδάνα Ντεμίρσπορ στην οποία και πουλήθηκε το 2023. Από εκεί συνέχισε στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Φάγια ενώ το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Γκεντσερμπιλίγκι.

Πέδρο Ροντρίγκες (Πέπε) (2020) – Με το 10 στην πλάτη…



Ήταν Σεπτέμβριος του 2020 όταν ο Ολυμπιακός έδωσε 3.000.000 ευρώ στη Βιτόρια Γκιμαράες για να κάνει δικό του τον μέσο Πέπε. Οι«ερυθρόλευκοι» ήλπιζαν ότι ο Πορτογάλος μέσος θα αποτελέσει τον «εγκέφαλο» της μεσαίας γραμμής σε μία σεζόν όπου η ομάδα συμμετείχε και στο Champions League.

Ωστόσο ο Πέπε, που πήρε τη φανέλα με το 10 στην πλάτη, δεν δικαίωσε ποτέ τις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το πρόσωπο του. Αγωνίστηκε μόλις 13 φορές χωρίς να σκοράρει και δόθηκε δανεικός μετά από λίγους μήνες στη Φαμαλικάο. Μετά από νέους δανεισμούς σε Ανκαραγκουτσού, Καρταχένα και Πάφο, πουλήθηκε στην τελευταία το καλοκαίρι του 2024. Στην Κύπρο έχει βρει το λιμάνι του βέβαια και αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και βγήκε και στο Champions League.



Εμρέ Μορ (2020) – Πέρασε και δεν ακούμπησε

Η μοναδική «χειμερινή» μεταγραφή της λίστας. Ναι μεν ο Εμρέ Μορ ήρθε ως δανεικός τον Φεβρουάριου του 2020 αλλά ο Ολυμπιακός έδωσε ως αντίτιμο στη Θέλτα 410.000 ευρώ. Ο «Τούρκος Μέσι», όπως είχε χαρακτηριστεί, πήγε στον Ολυμπιακό για να αντικαταστήσει τον Ποντένσε που μόλις είχε πουληθεί στη Γουλβς.

Μάλιστα υπήρχε και ρήτρα αυτόματης αγοράς ύψους 4.000.000 ευρώ αν ο παίκτης αγωνιζόταν στα μισά παιχνίδια του Ολυμπιακού από τη μέρα που έγινε η μεταγραφή. Ε λοιπόν στο πρωτάθλημα ο Μορ είχε 0 συμμετοχές, φορώντας μόλις 2 φορές την «ερυθρόλευκη» φανέλα στο Κύπελλο Ελλάδας. Από τη Θέλτα πήγε ως ελεύθερος στην Καραγκιουμρούκ όπου μία καλή σεζόν του έφερε την πώληση του στη Φενερμπαχτσέ το 2022! Ανήκει ακόμα στη Φενέρ αλλά χωρίς ενεργό ρόλο.