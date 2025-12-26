Αλ Καλίτζ: Ο Φορτούνης μοίρασε, ο Μασούρας σκόραρε, αλλά δεν απέτρεψαν την ήττα
Η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη υπέστη την τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, αφού η Αλ Χιλάλ την «λύγισε» με 3-2 για την 11η στροφή του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία. Είχε όμως, για ακόμη φορά, σε... κέφια τόσο τον Κώστα Φορτούνη όσο και τον Γιώργο Μασούρα, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γλιτώσουν την ομάδα τους από το αρνητικό αποτέλεσμα.
Με το σκορ στο 3-0 για την Αλ Χιλάλ, ο Φορτούνης «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Κινγκ. Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού σημείωσε την 10η φετινή του ασίστ βγάζοντας μία υπέροχη σέντρα από τα αριστερά προτού ο Κινγκ με κεφαλιά κάνει το 3-1 στο 79' δίνοντας έτσι το σύνθημα της αντεπίθεσης.
King scores for Al-Khaleej to make it 3-1 🔥December 26, 2025
pic.twitter.com/YEXLyGpNbg
Την σκυτάλη πήρε ο Μασούρας. Έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, κοντρόλαρε άψογα από το βολέ του... τερματοφύλακά του και βγήκε τετ α τετ νικώντας με ψύχραιμο τελείωμα τον γκολκίπερ της Αλ Χιλάλ. Ο Έλληνας εξτρέμ μείωσε σε 3-2 σκοράροντας το πέμπτο του γκολ τη φετινή σεζόν, ωστόσο η Αλ Καλίτζ δεν απέφυγε την ήττα και παρέμεινε στην 8η θέση της βαθμολογίας.
🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳— Central do Arabão (@centraldoarabao) December 26, 2025
⏰ 84' AL HILAL 3 x 2 AL KHALEEJ
⚽️ Masouras
🅰️ Moris
FOGO NO PARQUINHO!
O AL KHALEEJ DIMINUI NA RETA FINAL DE JOGO 😳🔥 pic.twitter.com/9pHvj886md
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.