Μπορεί οι Φορτούνης και Μασούρας να... επανέφεραν στη «ζωή» την Αλ Καλίτζ, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Δώνη δεν απέφυγε την ήττα από την Αλ Χιλάλ (3-2).

Η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη υπέστη την τρίτη διαδοχική της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, αφού η Αλ Χιλάλ την «λύγισε» με 3-2 για την 11η στροφή του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία. Είχε όμως, για ακόμη φορά, σε... κέφια τόσο τον Κώστα Φορτούνη όσο και τον Γιώργο Μασούρα, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γλιτώσουν την ομάδα τους από το αρνητικό αποτέλεσμα.

Με το σκορ στο 3-0 για την Αλ Χιλάλ, ο Φορτούνης «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Κινγκ. Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού σημείωσε την 10η φετινή του ασίστ βγάζοντας μία υπέροχη σέντρα από τα αριστερά προτού ο Κινγκ με κεφαλιά κάνει το 3-1 στο 79' δίνοντας έτσι το σύνθημα της αντεπίθεσης.

Την σκυτάλη πήρε ο Μασούρας. Έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, κοντρόλαρε άψογα από το βολέ του... τερματοφύλακά του και βγήκε τετ α τετ νικώντας με ψύχραιμο τελείωμα τον γκολκίπερ της Αλ Χιλάλ. Ο Έλληνας εξτρέμ μείωσε σε 3-2 σκοράροντας το πέμπτο του γκολ τη φετινή σεζόν, ωστόσο η Αλ Καλίτζ δεν απέφυγε την ήττα και παρέμεινε στην 8η θέση της βαθμολογίας.