Σοβαρό ατύχημα για την αδερφή του Μέσι: Αναβλήθηκε ο γάμος της
Σοκ στην οικογένεια Μέσι προκαλεί ο σοβαρός τραυματισμός της αδερφής του σταρ της Αργεντινής και της Ίντερ Μαϊάμι, Μαρία Σολ Μέσι. Η 32χρονη, που επρόκειτο να παντρευτεί τον προπονητή των Νέων της Ίντερ Μαϊάμι Τζούλιαν Αρέγιανο, υπέστη σοβαρά τραύματα σε τροχαίο ατύχημα στη Μαιάμι.
Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τα ΜΜΕ της Αργεντινής, η Μαρία Σολ έχει δύο σπασμένες σπονδυλικές στήλες, κατάγματα στη φτέρνα και στον καρπό, ενώ φέρει και εγκαύματα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, βρίσκεται εκτός κινδύνου και ξεκίνησε ήδη την αποκατάστασή της στην Ροζάριο.
🚨🚨| BREAKING: Lionel Messi’s sister Maria was involved in a serious traffic ACCIDENT.— CentreGoals. (@centregoals) December 23, 2025
She lost control of her car after fainting and crashed into a wall.
She suffered fractures to her vertebrae, heel, and wrist, as well as burns that are hard to treat.
She has returned to… pic.twitter.com/ba5jKDrmHS
Ο γάμος, που είχε προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου και όπως ήταν φυσικό αναβλήθηκε.
