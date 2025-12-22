Στη Γερμανία για λογαριασμό της Ίνγκοσταλντ της 3η κατηγορίας θα συνεχίσει την καριέρα του Γιώργος Αντζουλάς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα.

Τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη βρήκε ο Γιώργος Αντζουλάς. Ο 25χρονος αμυντικός αποχαιρέτησε την Ελσίνκι πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από 18 μήνες παρουσίας στον σύλλογο από την Φινλανδία. Τα δημοσιεύματα τον έστελναν στην γερμανική Ίνγκοσταλντ και τελικά επιβεβαιώθηκαν, αφού η ομάδα ανακοίνωσε την μεταγραφή του το απόγευμα της Δευτέρας (22/12).

O Αντζουλάς θα ενταχθεί στην Ίνγκοσταλντ, η οποία αγωνίζεται στην 3η κατηγορία του ποδοσφαίρου Γερμανίας, ως ελεύθερος από τη νέα χρονιά . Ο ίδιος, με δηλώσεις που έκανε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, έδειξε ενθουσιασμένος με τον νέο σταθμό της καριέρας του. Στην Ελσίνκι αγωνίστηκε συνολικά 50 φορές έχοντας τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.

«Ανυπομονώ πραγματικά για την πρόκληση. Από την πρώτη κιόλας στιγμή θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να συμβάλω ουσιαστικά στο να πετύχουμε ως ομάδα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Περιμένω ήδη με μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη των προπονήσεων και τη γνωριμία με τους νέους μου συμπαίκτες και ολόκληρο τον σύλλογο».

Η ανακοίνωση της Ίνγκοσταλντ:

«Η Ίνγκολστατ ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για το επερχόμενο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο: τον κεντρικό αμυντικό Γεώργιο Αντζουλά. Ο 25χρονος Έλληνας θα ενταχθεί στον σύλλογο ως ελεύθερος από τη φινλανδική ομάδα της πρώτης κατηγορίας Ελσίνκι την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ως κεντρικός αμυντικός ύψους 1,91 μ., ο Γεώργιος εντυπωσιάζει ιδιαίτερα με την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι και διαθέτει επίσης μεγάλη ποιότητα στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές ομάδες υποδομής της Ελλάδας, έλαβε εξαιρετική ποδοσφαιρική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, στην Φιορεντίνα και απέκτησε εμπειρία πρώτης κατηγορίας στη Φινλανδία, καθώς και νωρίτερα στην Ουγγαρία και την Ελλάδα».