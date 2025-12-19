Παρελθόν από την Ελσίνκι μετά από 1,5 χρόνο συνεργασίας αποτελεί ο Γιώργος Αντζουλάς, ο οποίος αποχαιρέτησε τον φινλανδικό σύλλογο με ανάρτηση στα social media.

Περίπου 1,5 χρόνο μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας τους, Ελσίνκι και Γιώργος Αντζουλάς τραβούν ξανά χωριστούς δρόμους. Ο Έλληνας αμυντικός μένει ελεύθερος στο τέλος της χρονιάς και λίγες μέρες πριν από την εκπνοή του έτους αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον φινλανδικό σύλλογο με story στο Instagram.

«Στους οπαδούς της Ελσίνκι, την διοίκηση, τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Μετά από 1,5 χρόνο, ήρθε η ώρα να πω αντίο. Απόλαυσα το ποδόσφαιρο εδώ και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία. Ελπίζω σύντομα να γίνουμε πρωταθλητές ξανά, γιατί αυτό αξίζει στη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας.

Είμαι υπερήφανος που κέρδισε το πρώτο κύπελλο στην καριέρα μου και που μπόρεσα να παίζω σε ευρωπαϊκές βραδιές. Όλα τα καλύτερα για το μέλλον» τόνισε χαρακτηριστικά, κλείνοντας ένα κεφάλαιο στην καριέρα του που είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2024.

Κατά την παρουσία του στην Ελσίνκι ο Αντζουλάς πραγματοποίησε συνολικά 50 εμφανίσεις, ενώ μέτρησε και τέσσερα γκολ με τη φανέλα των Φινλανδών.