Ο Γιώργος Αντζουλάς αποχαιρέτησε την Ελσίνκι μετά από 18 μήνες κοινής πορείας και οι Φινλανδοί τον στέλνουν στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας από το 2026!

Παρελθόν από την Ελσίνκι μετά από 1,5 συνεργασίας αποτελεί ο Γιώργος Αντζουλάς, ο οποίος έσπευσε να αποχαιρετήσει το φινλανδικό κλαμπ μέσα από ανάρτησή του στα social media. Ο Έλληνας αμυντικός μένει ελεύθερος στο τέλος του έτους και αναζητάει τον επόμενο προορισμό της καριέρας του, με τους Φινλανδούς να τον στέλνουν άμεσα στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα το «MTV Urheilu» αναφέρει πως ο 25χρονος αμυντικός αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίνγκολσταντ, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας εδώ και μια τριετία, με τελευταία παρουσία στη Bundesliga πίσω στη σεζόν 2016-2017.

Οι Γερμανοί παρουσιάζονται από το Μέσο ως... γνώστες της φινλανδικής αγοράς και παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την περίπτωση του Αντζουλά, ο οποίος την περσινή περίοδο αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς του πρωταθλήματος.

Το γκολ ισοφάρισης μάλιστα που είχε σημειώσει στο εκκωφαντικό 4-4 απέναντι στην Ρούναβικ για τα προκριματικά του Conference League είχε ψηφιστεί ως η στιγμή της σεζόν από τους οπαδούς της Ελσίνκι, με την οποία κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές από το καλοκαίρι του 2024.