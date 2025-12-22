Επίσημα στη Ντόρντρεχτ ο Δαρέλας
- Αργύρης Δαρέλας στο Gazzetta: «Ο Γκαρσία με έμαθε να μην τα παρατάω ποτέ, ο ΠΑΟΚ διδάσκει τη νοοτροπία νικητή στις ακαδημίες»
Στη Β' Ολλανδίας και συγκεκριμένα στη Ντόρντρεχτ θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν ο Αργύρης Δαρέλας καθώς έγινε επίσημη η παραχώρησή του από τη Ναϊμέγκεν με τη μορφή δανεισμού για τους επόμενους έξι μήνες.
Αργύρης Δαρέλας στο Gazzetta: «Ο Γκαρσία με έμαθε να μην τα παρατάω ποτέ, ο ΠΑΟΚ διδάσκει τη νοοτροπία νικητή στις ακαδημίες»
Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στον ολλανδικό σύλλογο και έτσι πάρθηκε η απόφαση να συνεχίσει ως δανεικός στη Ντόρντρεχτ και προς τα τέλη της σεζόν να συζητήσει με την ομάδα το κομμάτι του συμβολαίου του.
Η διάρκεια αυτού είναι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι ωστόσο στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του κλαμπ για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις δύο πλευρές να είναι έτοιμες να συζητήσουν την ενεργοποίηση αυτής, μετά από την παρουσία του άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ στη Β' Ολλανδίας.
N.E.C. verhuurt Argyris Darelas aan FC Dordrecht 📰— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) December 22, 2025
De 22-jarige Griek wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan de Schapenkoppen.
Lees meer ➡️ https://t.co/qtFbhlZkw2 pic.twitter.com/CyORIKDTPv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.