Επίσημα στη Ντόρντρεχτ ο Δαρέλας

Τη φανέλα της Ντόρντρεχτ θα φοράει για το υπόλοιπο της σεζόν ο Αργύρης Δαρέλας καθώς παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Ναϊμέγκεν.

Στη Β' Ολλανδίας και συγκεκριμένα στη Ντόρντρεχτ θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν ο Αργύρης Δαρέλας καθώς έγινε επίσημη η παραχώρησή του από τη Ναϊμέγκεν με τη μορφή δανεισμού για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στον ολλανδικό σύλλογο και έτσι πάρθηκε η απόφαση να συνεχίσει ως δανεικός στη Ντόρντρεχτ και προς τα τέλη της σεζόν να συζητήσει με την ομάδα το κομμάτι του συμβολαίου του.

Η διάρκεια αυτού είναι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι ωστόσο στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του κλαμπ για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις δύο πλευρές να είναι έτοιμες να συζητήσουν την ενεργοποίηση αυτής, μετά από την παρουσία του άλλοτε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ στη Β' Ολλανδίας.