Μετά το 0-0 στην έδρα της, η Κορίνθιανς επικράτησε 1-2 της Βάσκο Ντα Γκάμα και κατέκτησε το Κύπελλο Βραζιλίας ύστερα από 16 χρόνια!

Με τον Μέμφις Ντεπάι να είναι εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση και... την κούπα, η Κορίνθιανς στέφθηκε Κυπελλούχος Βραζιλίας για το 2026, παίρνοντας τον τίτλο ύστερα από 16 χρόνια και το 2009.

Η ομάδα από το Σάο Πάολο μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην έδρα της, κατόρθωσε να επικρατήσει 1-2 μέσα στο γήπεδο της Βάσκο Ντα Γκάμα, με τον Ολλανδό στράικερ να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους καθώς στο 18ο λεπτό ο Γιούρι Αλμπέρτο με δύσκολο τελείωμα από τα πλάγια άνοιξε το σκορ. Ωστόσο η Βάσκο απάντησε, πριν φύγει το πρώτο μέρος με κοντινή κεφαλιά του Νούνο Μορέιρα (41').

Η τελευταία λέξη άνηκε στον Ντεπάι, όταν στο 63' και έπειτα από αντεπίθεση της ομάδας του, ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή, χαρίζοντας τον τίτλο στην ομάδα του.