Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας μεταξύ φιλάθλων των δύο φιναλίστ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 50 άτομα.

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν στην Κολομβία, μετά το τέλος του τελικού Κυπέλλου. Η Ατλέτικο Νασιονάλ επικράτησε 1-0 της «μισητής» αντιπάλου της, Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν, ωστόσο στιγμές μετά το σφύριγμα της λήξης η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Οι οπαδοί της ηττημένης Ιντεπεντιέτε έκαναν ντου στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου «οπλισμένοι» με ξύλα, σωλήνες και αυτοσχέδια βεγγαλικά και κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τους αντίπαλους φιλάθλους. Οι δύο πλευρές ήρθαν τελικά στα χέρια, αφού η επέμβαση της αστυνομίας ήταν αργοπορημένη, με αποτέλεσμα να προκληθούν βίαια επεισόδια με ξύλο και κυνηγητό.

#ACTUALIDAD Disturbios en el Atanasio Girardot tras finalizar partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, por la final de la Copa Colombia. Los hechos empañaron la jornada deportiva y generaron rechazo entre hinchas y ciudadanía que piden castigo ejemplar.



Όλα αυτά τα είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 50 άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερος, μιας και περισσότεροι από 43.000 θεατές βρίσκονταν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Όταν τελικά να πνεύματα ηρέμησαν κάπως, οι οπαδοί και των δύο ομάδων απομακρύνθηκαν από το γήπεδο και ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στους παίκτες της Ατλέτικο Νασιονάλ.