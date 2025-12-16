Euroleague: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μάχονται κόντρα στις φορμαρισμένες Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια

Ανάλυση και προγνωστικά για τα ματς των ελληνικών ομάδων στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη όπου θα αντιμετωπίσει την άκρως φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε, η οποία με την απόδοση της τις τελευταίες αγωνιστικές θυμίζει έντονα την πρωταθλήτρια της περασμένης Άνοιξης.

Αρκετά δύσκολη και απαιτητική τακτικά αναμέτρηση για τους πράσινους στην Πόλη απόψε. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μια ομάδα που κερδίζει τους πάντες τον τελευταίο καιρό και πρέπει να βρει τρόπο να είναι παραγωγικός απέναντι σε μια συμπαγή άμυνα. Βασικό του όπλο σε αυτήν την προσπαθεια θα είναι οι παίχτες που μπορούν να σκοράρουν μέσα από καθαρές ένας εναντίον ενός καταστάσεις. Ναν (εφόσον είναι 100% καλά μετά το χθεσινό πρόβλημα που αντιμετώπισε), Σλούκας και Γκραντ θα πάρουν τέτοιες εκτελέσεις και η αποτελεσματικότητα τους θα καθορίσει εν πολλοίς τη δυναμική της ελληνικής επίθεσης.

Η Φενέρ θα χτυπήσει την ελληνική άμυνα στο αδύνατο της σημείο, εκτελώντας από την περιφέρεια. Περιμένουμε μεθοδικότητα, υπομονή και καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους γηπεδούχους οι οποίοι θα ψάξουν τον Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς που έρχεται από καλό ματς στο πρωτάθλημα απέναντι στην Αναντολού.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο την ευρισκόμενη σε εξαιρετική κατάσταση Βαλένθια, ευελπιστώντας ότι θα σταματήσει τον φρενήρη ρυθμό της.

Υψηλός βαθμός δυσκολίας για τους ερυθρόλευκους απόψε σε ένα ματς όπου θα επικρατήσει αυτός που θα επιβάλλει τα “θέλω” του στο παρκέ. Όπως γίνεται κατανοητό η στρατηγική των δύο προπονητών θα παίξει σημαντικό ρόλο. Η Βαλένθια επενδύει στο γρήγορο μπάσκετ και στο υψηλό τέμπο. Έχει μεγάλο ποιοτικό βάθος και η γραμμή των γκαρντ της διαθέτει πλήθος δεξιοτήτων. Θα προσπαθήσει λοιπόν να χτυπήσει την αδυναμία της ελληνικής άμυνας στο transition και θα ψάξει φάσει 1on1 με τους περιφερειακούς της όπως οι Badio, Moore και Montero.

Ο Ολυμπιακός οφείλει να οδηγήσει τους Ισπανούς σε παιχνίδι μισού γηπέδου. Θα χτυπήσει τη, συνολικά αρκετά ικανή, άμυνα τους με όπλο την καλή κυκλοφορία και την έξτρα πάσα. Ουόκαπ ως δημιουργός, Φουρνιέ-Ντόρσεϊ σε στατικές εκτελέσεις αλλά και ως χειριστές, Βεζένκοφ με Spot ups και “κοψίματα” προς το καλάθι. Αυτά θα είναι τα βασικά όπλα της ελληνικής επίθεσης της οποία η δυναμική θα καθοριστεί από την αποτελεσματικότητα στις περιφερειακής εκτελέσεις, η οποία θα διαμορφώσει και το πλαίσιο χώρων.

Αναμένεται μεγάλη μάχη, ειδικά στο τακτικό πεδίο όπου η ελληνική ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει εναλλακτικά πλάνα, εφόσον χρειαστεί.

