Ανοίγουν τα… δώρα τους οι «αιώνιοι»!

Η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague πριν τα Χριστούγεννα κρύβει μεγάλα παιχνίδια με τους «αιώνιους» να ρίχνονται στη μάχη ευελπιστώντας σε δύο νίκες.

Στο πρώτο χρονικά ματς ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη φορμαρισμένη Φενερμπαχτσέ. Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία ήττα στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι με 96-89. Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, οι παίκτες του Αταμάν δεν είχαν καλή απόδοση και «ξύπνησαν» μόνο στα τελευταία λεπτά. Αυτό βέβαια δεν ήταν αρκετό για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Κώστας Σλούκας με 19 πόντους και 7 ασίστ ήταν ο μόνος που διασώθηκε για τον Παναθηναϊκό και το «τριφύλλι» τώρα ψάχνει αντίδραση. Το διπλό με χάντικαπ (+2,5) είναι σε απόδοση 1,87 στη Novibet.

Για το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, «ξέσπασε» απέναντι στην ΑΕΚ επικρατώντας με το εμφατικό 63-101. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε 19 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Έλληνας άσος θέλει να κάνει παρόμοια εμφάνιση και στη Euroleague και το Over 1.5 Εύστοχα Τρίποντα είναι σε απόδοση 1.69 στη Novibet.

Από την άλλη η Φενερμπαχτσέ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση μετά το κακό της ξεκίνημα στη Euroleague. Μετράει 6 σερί νίκες, με τελευταία μάλιστα αυτή στην έδρα της Μονακό (92-86) και με ρεκόρ 9-5 έχει ανέβει στην 4η θέση της βαθμολογίας. Έχει μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και θεωρείται πλέον από τα φαβορί για το Final 4 της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΣΕΦ και μετά από δύο σερί εκτός έδρας ήττες θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι θετικό από την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα την προηγούμενη εβδομάδα και το τελικό 98-85 αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με άλλους 19 ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Με ρεκόρ 8-6 ο Ολυμπιακός έχει πέσει στη 10η θέση της βαθμολογίας αλλά «χρωστάει» και την αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ στο Φάληρο.

Για το πρωτάθλημα βέβαια δεν συνάντησε καμία δυσκολία στην έδρα του Περιστερίου, το οποίο «διέλυσε» με 105-62 και συνεχίζει έτσι την αήττητη πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απέναντι στη Βαλένθια είναι το φαβορί και το Over 174.5 πόντοι είναι σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

O Σάσα Βεζένκοφ έχει βρει και πάλι ρυθμό στην επίθεση, σκοράρει πάνω από 20 πόντους και να το κάνει και απέναντι στη Βαλένθια είναι σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Η Βαλένθια από την άλλη διανύει μία περίοδο φόρμας έχοντας σημειώσει 4 σερί νίκες στη Euroleague. Την προηγούμενη εβδομάδα επικράτησε και της Αναντολού Εφές στην Ισπανία με 94-82 και ανέβηκε στην 2η θέση της βαθμολογία με ρεκόρ 10-5.

