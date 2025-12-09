Champions League: Για το πρώτο από τα τρία βήματα πρόκρισης ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καϊράτ!

Ανάλυση και προγνωστικά για την σημαντική αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Αστάνα για το Champions League.

Στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός (17:30), για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αναμέτρηση που δεν διεξάγεται στη φυσική έδρα των Καζάκων, αλλά στην Astana Arena λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα αυτή την εποχή. Η έδρα της αναμέτρησης διαθέτει κλειστή οροφή και προηγμένο σύστημα θέρμανσης, στοιχεία που εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε στους παίκτες του πως δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Ούτε για τον καιρό, ούτε και για τον πλαστικό χλοοτάπητα στην Astana Arena. Ο Βάσκος τεχνικός απαιτεί την υψηλότερη δυνατή συγκέντρωση και πνευματική προετοιμασία από τους παίκτες του, καθώς ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον περιθώρια απώλειας βαθμών στη μάχη της πρόκρισης. Θέλει το τρίποντο κόντρα στην Καϊράτ και στη συνέχεια θα ψάξει το ίδιο απέναντι σε Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός), για να καταφέρει να τρυπώσει στην 24άδα.

Οι ερυθρόλευκοι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Στα 10 τελευταία επίσημα παιχνίδια τους εντός κι εκτός συνόρων μετράνε οκτώ νίκες, το 1-1 με την Αϊντχόφεν και την ήττα 3-4 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παιχνίδι στο οποίο μπορούσαν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, κοιτάζοντας στα μάτια την «βασίλισσα». Μια ανάλογη εμφάνιση κόντρα στην Καϊράτ μπορεί να φέρει το επιθυμητό τρίποντο, με τους γηπεδούχους να διαθέτουν ένα σκληροτράχηλο σύνολο με καλά τρεξίματα. Ο Ποντένσε προπονήθηκε κανονικά την Δευτέρα και είναι πλέον στο χέρι του Μεντιλίμπαρ αν θα τον ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Εκτός μάχης είναι ο τραυματίας Ρέτσος.

Η Καϊράτ Αλμάτι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο εγχώριο πρωτάθλημα στις 26 Οκτωβρίου και έκτοτε έχει δώσει δύο επίσημα ματς. Αμφότερα εκτός έδρας για το Champions League, στις οριακές ήττες από Ίντερ και Κοπεγχάγη με σκορ 2-1 και 3-2 αντίστοιχα. Υπολείπεται εμπειρίας, ωστόσο είναι phsycial ομάδα, με υψηλές εντάσεις στο χορτάρι, ταχύτητα και φιλοδοξία. To μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο είναι ο 17χρονος φορ Ντάσταν Σατπάεφ, με χρηματιστηριακή αξία 3 εκατ. ευρώ, που έχει ήδη κλείσει τη μεταγραφή του για την Τσέλσι το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζουν οι μέσοι Γκρομίκο και Αράντ, όπως και οι στράικερ Ρικαρντίνιο και Ζορζίνιο.

Ο Ολυμπιακός φυσιολογικά είναι το φαβορί της αναμέτρησης, με την απόδοση του «διπλού» να έχει αυξητικές τάσεις. Και αυτό γιατί σε επίπεδο Champions League εύκολα ματς δεν υπάρχουν, πολύ περισσότερο εκτός έδρας και συνθήκες όχι ιδανικές. Για την Καϊράτ κάθε παιχνίδι στη League Phase είναι μια πρόκληση και ευκαιρία προβολής για τους παίκτες της. Για τον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα λιγότερο από τη νίκη. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 3,5 γκολ & Ελ Κααμπί 2+ σουτ στην εστία & Ολυμπιακός Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 7.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

