Καραγκούνης: «Η ενέργεια που έβγαζε η Λεωφόρος ήταν κάτι μοναδικό, γι' αυτό δεν πέρασε καμία μεγάλη ομάδα»

Ο Γιώργος Καραγκούνης μίλησε στην ειδική εκπομπή του ΣΚΑΪ για τη Λεωφόρο αναφερόμενος στη μοναδική της ατμόσφαιρα, που δεν έμοιαζε με τίποτε άλλο.

Ο Γιώργος Καραγκούνης δεν θα μπορούσε να λείπει από την εκπομπή «Prime Time» του Παύλου Τσίμα στον ΣΚΑΪ, η οποία ασχολήθηκε με τη Λεωφόρο ή αλλιώς το «Απόστολος Νικολαΐδης» λόγω του πιθανότατα τελευταίου αγώνα που έδωσε εκεί ο Παναθηναϊκός.

Ο «τυπάρας» περισσότερο απ' όλα ξεχώρισε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε σε κείνη την περίοδο 2001-2003 αφού θεωρεί πως δεν έχει συναντήσει ενέργεια όμοια με εκείνη που έβγαζε τότε το γήπεδο αυτό.

Ακόμη ξεχώρισε τη νίκη με την Άρσεναλ, στην οποία είχε σκοράρει και ο ίδιος, ως το σπουδαιότερο ματς που έχει γίνει εκεί.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Καραγκούνη

«Υπήρξε μια τριετία, 2001, 2002, 2003, που νομίζω ότι η ενέργεια που σου έβγαζε αυτό το γήπεδο και αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ό,τι καλύτερο που έχω ζήσει στην καριέρα μου, πραγματικά. Έχω ζήσει το Σαν Σίρο της Ίντερ, το Τζουσέπε Μεάτσα, με 80.000 κόσμο, το Ντα Λούζ με 70 χιλιάδες κόσμο, αλλά εκείνη η τριετία και τα παιχνίδια που παίζαμε στο Champions League και συγχρόνως με αυτή την ομάδα που είχαμε, και η ενέργεια που έβγαζε η Λεωφόρο από τη στιγμή που φτάναμε στο γήπεδο ήταν κάτι το μοναδικό.

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου πραγματικά και ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που ζούσαμε από τη στιγμή που βγαίναμε έξω για ζέσταμα. Ήταν μια γιορτή και μια ατμόσφαιρα εκπληκτική. Όλος ο κόσμος στο πόδι, όλος ο κόσμος μαζί μας και μας μετέφερε αυτή την ενέργεια και γι’ αυτό τότε δεν πέρασε καμία μεγάλη ομάδα από αυτό το γήπεδο. Καμία όμως».

«Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω το παιχνίδι με την Άρσεναλ. Σίγουρα επειδή έβαλα και εγώ το γκολ. Όταν κερδίζεις αυτή την ομάδα του Ανρί, του Μπέρκαμπ, του Βιεϊρά και των άλλων είναι τεράστια στιγμή για το σύλλογο. Εκείνη η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα στη Premier League αήττητη».