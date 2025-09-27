Ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς σημείωσε ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης στην αναμέτρηση της Χαρτς με την Φόλκερκ στο πρωτάθλημα Σκωτίας, αφήνοντας άφωνο τον προπονητή του!

Πράγματα και θαύματα κάνει στη Σκωτία ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης! Ο 25χρονος εξτρέμ της Χαρτς σκόραρε ξανά για την ομάδα του με ένα γκολ σπάνιας ποδοσφαιρικής ομορφιάς! Στην αναμέτρηση της Χαρτς με την Φόλκερκ για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Κυζιρίδης άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό.

Πήρε την μπάλα από τα αριστερά και απέφυγε δύο αντιπάλους του προτού απασφαλίσει και εκτελέσει από μεγάλη απόσταση στέλνοντας την μπάλα στο... παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα! Πραγματικά υπέροχο τέρμα για τον Έλληνα εξτρέμ που στο β' ημίχρονο έβγαλε και ασίστ. Τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ μετράει σε 9 εμφανίσεις με την Χάρτς!

Απολαύστε το γκολ του Κυζιρίδη: