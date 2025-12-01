Τραγική δήλωση του Μπράγκα: «Δεν θέλω η ομάδα να προπονείται με ροζ, μοιάζουν με αδερφές»
Τα προβλήματα για την Ιντερνασιονάλ συνεχίζονται. Η ομάδα βρίσκεται στην 17η θέση του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και δίνει μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Ωστόσο, ο σύλλογος του Πόρτο Αλέγκρε βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, για λόγους που δεν αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι.
Μετά την αποχώρηση του Αργεντινού προπονητή Ραμόν Ντίαζ, ο νέος τεχνικός της ομάδας, Αμπέλ Μπράγκα, κατά την παρουσίασή του προκάλεσε αντιδράσεις με ένα ομοφοβικό σχόλιο σχετικά με την ενδυμασία της ομάδας. Αναφερόμενος στη ροζ φανέλα ειδικής έκδοσης που κυκλοφόρησε ο σύλλογος τον Οκτώβριο, είπε: «Δεν θέλω η ομάδα να προπονείται με ροζ, μοιάζουν με αδερφές».
Ο 73χρονος αργότερα εξήγησε ότι το σχόλιο είχε χιουμοριστική διάθεση και στόχο να κινητοποιήσει τους παίκτες του ενόψει της τελικής φάσης του πρωταθλήματος. «Ήθελα να χαλαρώσει η ομάδα. Θέλω τα παιδιά μου να είναι δυνατά».
Στη συνέχεια, ο έμπειρος προπονητής ζήτησε συγγνώμη μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram για το σχόλιο: «Αναγνωρίζω ότι δεν έκανα σωστή δήλωση για το ροζ χρώμα στη συνέντευξη Τύπου… Ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν φύλο». Επίσης, ο Μπράγκα ανέλαβε την ομάδα χωρίς να λαμβάνει μισθό με στόχο να την κρατήσει στην κατηγορία.
Lamentável! Durante a coletiva de apresentação no Internacional, Abel Braga soltou essa frase homofóbica, criticando a camisa lançada em conscientização ao outubro rosa. #BandSports #Inter #AbelBraga pic.twitter.com/EMxpWYBa7N— BandSports (@bandsports) December 1, 2025
