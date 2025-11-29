ΓΣ Ηρακλής: «Με βλέμμα στραμμένο μπροστά»

Ο ΓΣ Ηρακλής γιορτάζει 117 χρόνια αθλητισμού, προσφοράς και κοινότητας, συνεχίζοντας να μεγαλώνει και να κοιτάζει μπροστά με νέα σχέδια και δράσεις.

Ο ΓΣ Ηρακλής γιορτάζει τα 117 χρόνια από την ίδρυσή του. Με πάνω από 2.000 αθλητές σε όλα τα τμήματα, ο Ηρακλής συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Στο μήνυμά του για την επέτειο, ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι η παράδοση και οι αξίες που τον χαρακτηρίζουν παραμένουν ζωντανές, ενώ τα καλύτερα όπως σημειώνει είναι ακόμα μπροστά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:«117 Χρόνια Ηρακλής: Από την ιστορία στο αύριο

Πριν από 117 χρόνια, μέσα από τα σπλάχνα του Ομίλου Φιλομούσων, γεννήθηκε ένας Σύλλογος που δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στον αθλητισμό. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για μια πόλη που άλλαζε, μια ιδέα που θα ρίζωνε βαθιά στη μνήμη και την καθημερινότητά της. Μεγαλώνοντας μαζί της, έγινε ο τόπος όπου αθλητισμός, παιδεία και πολιτισμός συναντήθηκαν σε μια κοινή πορεία· ένας ζωντανός οργανισμός όπου γενιές ανθρώπων βρήκαν χώρο να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Στο πέρασμα των δεκαετιών γνώρισε στιγμές δόξας, πέρασε μεγάλες δοκιμασίες, γράφοντας τη δική του συνέχεια, και προχώρησε χάρη στους ανθρώπους που φόρεσαν το κυανόλευκο όχι ως χρώμα, αλλά ως στάση ζωής· ανθρώπους που στάθηκαν κόντρα στις δυσκολίες και με πείσμα και πίστη κράτησαν τον Ηρακλή όρθιο σε κάθε καμπή της ιστορίας του.

Σε κάθε εποχή – στις εύκολες και κυρίως στις δύσκολες – ο Σύλλογος έμεινε κοντά στην πόλη και στους ανθρώπους της. Στήριξε όσους είχαν ανάγκη, κράτησε ζωντανές τις αξίες που τον γέννησαν: αξιοπρέπεια, συμμετοχή, προσφορά, αλληλεγγύη.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ηρακλής έκανε μια επιλογή που απαιτεί θάρρος: δεν αρκέστηκε στη μνήμη του παρελθόντος, αλλά επέλεξε να σχεδιάσει το μέλλον του. Με σχέδιο, οργάνωση και μεθοδικότητα πέρασε από τη δοκιμασία σε μια περίοδο αναγέννησης. Ενίσχυσε τις δομές του, άνοιξε ξανά την πόρτα στην κοινωνία, συνεργάστηκε με θεσμούς, πανεπιστήμια και φορείς και έχτισε βήμα-βήμα την καθημερινή του λειτουργία.

Σήμερα, ο Ηρακλής μετριέται κυρίως σε ανθρώπους· εκεί βρίσκεται η πραγματική του δύναμη:

2.000 αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών,

1.000 ενεργά μέλη που στηρίζουν με συνέπεια,

18 αγωνιστικά τμήματα και 9 ακαδημίες,

δεκάδες προπονητές, έφοροι και εθελοντές που κρατούν ζωντανό το έργο του Συλλόγου.

Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλές διαπιστώσεις. Είναι η απόδειξη ότι ο Ηρακλής δεν ζει από το παρελθόν του, αλλά από τη δύναμη της κοινότητάς του. Κάθε παιδί που προπονείται, κάθε μέλος που συμμετέχει, κάθε εθελοντής που προσφέρει χρόνο, προσθέτει μια νέα σελίδα σε μια ιστορία που συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Και κάπως έτσι, τα 117 χρόνια δεν μοιάζουν με απολογισμό αλλά με αφετηρία. Με νέα προγράμματα, νέες συνεργασίες και σχέδια που ανοίγουν τον Σύλλογο προς την πόλη και την Ευρώπη. Με δράσεις που ενώνουν τον αθλητισμό με την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή. Με ένα βλέμμα στραμμένο μπροστά, όχι επειδή αλλάζουν οι εποχές, αλλά επειδή το απαιτεί η ίδια η ιστορία του Ηρακλή.

Χρόνια πολλά στον Σύλλογο που μεγάλωσε γενιές (Η)ρώων.

Χρόνια πολλά σε όσους και όσες τον στηρίζουν, τον υπηρετούν και τον συνεχίζουν.

117 χρόνια μετά, ο Ηρακλής είναι ζωντανός!

Και τα καλύτερα είναι μπροστά.

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ».