O ΓΣ Ηρακλής γιορτάζει 117 χρόνια ζωής κι ανάμεσα στα 117 δώρα που μοιράζει, ξεχωρίζει μια δωρεάν κηδεία!

Όταν η φαντασία ξεπερνά κάθε όριο, ο ΓΣ Ηρακλής με αφορμή τον εορτασμό των 117 ετών ζωής, μοιράζει 117 δώρα και ανάμεσά τους μια δωρεάν κηδεία.

Ναι, σωστά διαβάσατε και διαβάσαμε στη σελίδα του ΓΣ στο facebook, για τις πληροφορίες του ετήσιου χορού, που θα γίνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Monalisa Music Hall (Αγγελάκη 25)

Εκεί θα γίνει η κλήρωση για τα 117 δώρα και οι διοικούντες τον σύλλογο παρουσίασαν τα 10 πιο ελκυστικά από αυτά, ανάμεσα στα καθιωρωμένα ταξίδια, ένα ρολόι κι ένα σαλόνι, με διαφορά ξεχωρίζει στον αριθμό έξι της λίστας, η δωρεάν κηδεία.