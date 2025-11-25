Ηρακλής: Κληρώνει... μια κηδεία για τα 117 χρόνια ζωής!
Όταν η φαντασία ξεπερνά κάθε όριο, ο ΓΣ Ηρακλής με αφορμή τον εορτασμό των 117 ετών ζωής, μοιράζει 117 δώρα και ανάμεσά τους μια δωρεάν κηδεία.
Ναι, σωστά διαβάσατε και διαβάσαμε στη σελίδα του ΓΣ στο facebook, για τις πληροφορίες του ετήσιου χορού, που θα γίνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Monalisa Music Hall (Αγγελάκη 25)
Εκεί θα γίνει η κλήρωση για τα 117 δώρα και οι διοικούντες τον σύλλογο παρουσίασαν τα 10 πιο ελκυστικά από αυτά, ανάμεσα στα καθιωρωμένα ταξίδια, ένα ρολόι κι ένα σαλόνι, με διαφορά ξεχωρίζει στον αριθμό έξι της λίστας, η δωρεάν κηδεία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.