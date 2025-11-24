Το φως της δημοσιότητας είδαν οι πρώτες πληροφορίες για τον επερχόμενο γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Ο αρραβώνας τους τράβηξε τα βλέμματα και ο γάμος τους αναμένεται να... τυφλώσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο λόγος φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τη Χεορχίνα Ροντρίγκες που ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Κι αυτό ενώ μέχρι στιγμής ζουν... παράνομα στη Σαουδική Αραβία, όπου δεν επιτρέπεται να συγκατοικούν ανύπαντρα ζευγάρια. Ο CR7 είχε προαναγγείλει το μεγάλο γεγονός, αλλά για πρώτη φορά βγήκαν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό.

Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, ο γάμος του Κριστιάνο και της Χεορχίνα θα λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2026 στη Φουντσάλ, την πόλη όπου ο σταρ της Αλ Νασρ μεγάλωσε. Ο Κριστιάνο θα μπορούσε να επιλέξει οποιαδήποτε υπέρλαμπρη πόλη, αλλά ήθελε αυτή τη μέρα να τη ζήσει επιστρέφοντας στις ρίζες του. Η σχετική τελετή θα πραγματοποιηθεί στην πιο φημισμένη Μητρόπολη της πόλης, "Se", και η υπέλαμπρη δεξίωση που θα ακολουθήσει σε πολυτελές θέρετρο κοντά στη Φουντσάλ.

«Τα καλά πράγματα έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Θεώρησα ότι ήρθε η ώρα, γιατί είναι η μητέρα των παιδιών μου και ο άνθρωπος που αγαπώ περισσότερο», δήλωσε πρόσφατα για τον γάμο του με τη Χεορχίνα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.