Με το πόδι στο γκάζι αγγίζουν την πρόκριση!

Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ρίχνονται στην ευρωπαϊκή αρένα στοχεύοντας σε θετικά αποτελέσματα που θα τους φέρουν πιο κοντά στην πρόκριση.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανοίγει την αυλαία καθώς υποδέχεται την Μπραν (19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θέλοντας να δώσει συνέχεια στις νίκες. Οι Θεσσαλονικείς μετά το εντυπωσιακό διπλό (4-3) στην έδρα της Λιλ, επικράτησαν με 4-0 εντός έδρας της Γιουνγκ Μπόις την προηγούμενη αγωνιστική και έχουν βάλει πλώρη για την πρώτη οκτάδα.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέκσου μετράει μόλις 1 ήττα στα τελευταία 9 παιχνίδια του (8-1-0) και είναι το φαβορί απέναντι στους Νορβηγούς. H Μπραν από την άλλη στάθηκε καλά στην έδρα της Μπολόνια παίρνοντας την ισοπαλία (0-0) και ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στους 7 βαθμούς. Δεν διανύει την καλύτερη της περίοδο αγνοώντας τη νίκη εδώ κα 5 παιχνίδια (0-2-3). Το 1 & Οver 1.5 προσφέρεται σε απόδοση 1.91 στη Novibet.

Για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς (22:00). Οι «πράσινοι» προέρχονται από ένα σημαντικό διπλό (1-0) στην έδρα της Μάλμε και με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο δείχνουν να έχουν καλύτερη ψυχολογία.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει 5 νίκες στα 6 παιχνίδια του στον πάγκο του «τριφυλλιού» παίρνοντας το καλύτερο που μπορεί από όλους τους παίκτες του. Με 6 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει βλέψεις ακόμα και για την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Από την άλλη η Στουρμ Γκρατς προέρχεται από μία εντός έδρας ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (0-0), όμως αγνοεί τη νίκη στα 7 τελευταία ματς της (0-3-4). Ο άσος βρίσκεται σε απόδοση 1.69 στη Novibet.

Η ΑΕΚ έχει μία δύσκολη αποστολή στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιορεντίνα (22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ένωση «σκόνταψε» την προηγούμενη αγωνιστική στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς. Παρά τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε, ισοφάρισε στο τέλος (1-1) με ένα πέναλτι του Γιόβιτς και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο στόχος της πρώτης οκτάδας είναι ακόμα εφικτός και οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν μία μικρή υπέρβαση στη Φλωρεντία. Η Φιορεντίνα άλλωστε δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση, έχει αλλάξει προπονητή (Βανόλι αντί Πιόλι) και ψάχνει αντίδραση.

Στη Σέριε Α’ μετά από 12 αγωνιστικές είναι ακόμα χωρίς νίκη (0-6-6) ενώ στο Conference Leaue προέρχεται από την πρώτη της ήττα με 2-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάιντζ. Το Χ2 στη Φλωρεντία είναι σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

