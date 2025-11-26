Η Σαπεκοένσε επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, εννέα χρόνια μετά την τραγωδία που θα στοιχειώνει για πάντα τον σύλλογο.

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Νοεμβρίου 2016, όταν καταγράφτηκε η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της Σαπεκοένσε και μίας από τις χειρότερες τραγωδίες στα χρονικά του αθλήματος.

Συνολικά 71 ψυχές έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, όταν το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της Σαπεκοένσε στην Κολομβία, για τον τελικό του Copa Sudamericana συνετρίβη ξεκληρίζοντας μία ολόκληρη ομάδα.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο σύλλογος αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία, ωστόσο κατάφερε να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του. Με τις πληγές να είναι ακόμη πολύ νωπές ειδικά για τους τρεις ποδοσφαιριστές της Σαπεκοπένσε που κατάφεραν να επιβιώσουν της συντριβής, η την περασμένη Κυριακή (23/11) κατάφερε να νικήσει με 1-0 της Ατλέτικο Γκοϊανιένσε εξασφαλίζοντας την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία μετά τον υποβιβασμό της το 2021.

Μία άνοδος αφιερωμένη φυσικά σε όσους έφυγαν από τη ζωή εκείνη την αποφράδα ημέρα του Νοεμβρίου, καθώς η επέτειος των εννέα χρόνων από την τραγωδία πλησιάζει. Παίκτες και οπαδοί έγιναν ένα κουβάρι μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Κυριακής, με την συγκίνηση να είναι εμφανής.