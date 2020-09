Πέρασε τρομερά δύσκολες στιγμές, υπήρξε ενδεχόμενο ακόμα και παύσης της ύπαρξής της στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, η μοίρα είχε ετοιμάσει ένα πολύ άσχημο ξημέρωμα για το κλαμπ που ξεκληρίστηκε τον Νοέμβρη του 2016 κι όμως, η «Σάπε» κατάφερε ν' αντέξει!

Κι όχι μονάχα αυτό, αλλά να επιβιώσει στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο γήπεδο έχοντας χάσει τη δύναμή της και εν τέλει ν' αναγεννηθεί από τις στάχτες της!

Η ομάδα που κέρδισε οπαδούς σε όλο τον κόσμο έπειτα από την τραγωδία που τη στιγμάτισε, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιφέρειάς της, το Campeonato Catarinense!

Μάλιστα, το τρόπαιο σήκωσε ο Άλαν Ρούσελ που ήταν εκ των τριών ανδρών που επιβίωσαν από το δυστύχημα του 2016...

This weekend, they won their state championship with the trophy being lifted by Alan Ruschel, one of six survivors. Neto, another survivor, is their manager pic.twitter.com/QB13jRQ4fX

Nearly four years ago, 19 Chapecoense players were killed in a tragic plane crash.

November 2016:

September 2020:

Chapecoense won their state championship.

The trophy was lifted by their captain Alan Ruschel, who survived the crash. pic.twitter.com/vltSDPg91X

