Στον... αέρα το πρωτάθλημα Βελγίου!

Η Belgian Pro League βρίσκεται χωρίς τηλεοπτικό πάροχο στη μέση της σεζόν και το πρωτάθλημα είναι στον... αέρα.

«Βόμβα» έσκασε στο βελγικό ποδόσφαιρο. Η DAZN και η Pro League τερμάτισαν το συμβόλαιό τους, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα streaming την Τρίτη. Η DAZN είχε αναλάβει να εξασφαλίσει συμφωνία διανομής με τουλάχιστον δύο βελγικούς παρόχους, κάτι που δεν κατάφερε να επιτύχει μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Οι αγώνες ήταν διαθέσιμοι μόνο μέσω της εφαρμογής DAZN και όχι στην τηλεόραση. «Είμαστε απογοητευμένοι που, παρά τις διάφορες προσπάθειες για την επίλυση της κατάστασης, φτάσαμε στο σημείο όπου η DAZN δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αναγνωρίσει τον τερματισμό του συμβολαίου σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DAZN Belgium, Μασίμο Ντ’Αμάριο.

Η κατάσταση έχει βυθίσει το βελγικό πρωτάθλημα στο... χάος, καθώς βρίσκεται χωρίς τηλεοπτικό πάροχο στη μέση της σεζόν, μόλις τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της 16ης αγωνιστικής. Πέρα από τον φόβο ενός «μαύρου» για τους θεατές, αυτό απειλεί να πλήξει σοβαρά τα οικονομικά των συλλόγων, καθώς η DAZN είχε αποκτήσει τα δικαιώματα τον Δεκέμβριο του 2024 για την περίοδο 2025-2030 έναντι 84 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.