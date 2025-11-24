Υπό τους ήχους του ''Live is life'', ο Ερνάν Μουνιόθ Λόπεζ, αντέγραψε το iconic ζέσταμα του θείου του, σε ένα βίντεο που δικαίως γίνεται viral.

Μια από τις πιο iconic στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου αναβιώνει τις τελευταίες ώρες, με τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο επίκεντρο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το iconic ζέσταμα του Αργεντίνου μύθου, υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού, ''Live is life'';

Αρκετά χρόνια μετά και με τον «Ντιεγκίτο» να μην βρίσκεται στη ζωή, το όλο σκηνικό επέστρεψε στο... προσκήνιο, με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του κατά πολλούς GOAT του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο Ερνάν Μουνιόθ Λόπεζ, γιος του Ντάνιελ Λόπεζ Μαραντόνα (ενός από τους γιους των αδελφών του Μαραντόνα) που έχει το παρατσούκλι «κληρονόμος του Ντιέγκο» για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο και την οικογενειακή του σχέση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, έκανε την προθέρμανσή του, όπως ακριβώς είχε κάνει πριν πολλά χρόνια και ο θείος του.

Ο 25χρονος που αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, έπειτα από τα... ζογκλερικά, φρόντισε να δώσει και αγωνιστική παράσταση απέναντι στη Βελεθ για τη φάση των «32» του Torneo Clausura, σκοράροντας και τα δυο γκολ με τα οποία η ομάδα του νίκησε.