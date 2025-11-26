Τα «μωρά» του Γιώργου Σίμου φιλοξενούν τα αντίστοιχα της Ρεάλ Μαδρίτης για το Youth League και το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο έξι ονόματα που καλό είναι να θυμάστε.

Με απολογισμό δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, οι Νέοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στην 16η θέση του League Phase του Youth League με επτά βαθμούς και βαδίζουν προς την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά το ισόπαλο 2-2 κόντρα στην Αϊντχόφεν, οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη τη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο την υπέρβαση και την επιστροφή στα τρίποντα, ώστε να θέσουν ακόμα πιο ισχυρές βάσεις για την πρόκριση.

Φυσικά το έργο των παιδιών του Γιώργου Σίμου μόνο εύκολο δεν είναι καθώς αντιμετωπίζουν μία από τις πιο ταλαντούχες φουρνιές της «Βασίλισσας», κάτι που καθρεφτίζεται στο 4x4 που έχει μέχρι τώρα στη διοργάνωση απέναντι σε Μαρσέιγ (3-2), Καϊράτ Αλμάτι (1-4), Γιουβέντους (1-0) και Λίβερπουλ (4-0).

Το Gazzetta σας παρουσιάζει έξι παίκτες από την Κ19 των «μερένχες» που έχουν κάνει την Ευρώπη να τους προσέξει και ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπους της ηλικίας τους.

Ντιέγκο Αγκουάδο

Από τα μεγάλα ταλέντα της Ισπανίας. Ο Ντιέγκο Αγκουάδο ήταν σταθερά μέλος της πρώτης ομάδας στη φετινή σεζόν αλλά επειδή αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, είναι πιθανόν να βρεθεί και στο ματς με τον Ολυμπιακό. Μόλις 18 ετών, Αριστεροπόδαρος στόπερ, με ήδη μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και ένας εκ των πρωταγωνιστών κόντρα στους «κόκκινους» τη περασμένη αγωνιστική με γκολ και ασίστ ως αριστερό ακραίο μπακ (!).

Έντσο Αλβες

Γνωστό το όνομα του στο κοινό του Ολυμπιακού αλλά και της Ευρώπης. Πρόκειται για τον γιο του Μαρσέλο, το παιδί που είδαμε πλάι στον Βραζιλιάνο αστέρα όταν εκείνος παρουσιάστηκε από τους Πειραιώτες στο «Γ. Καραϊσκάκης», πλέον μεγάλωσε και έχει εξελιχθεί ως ένα από τα αστέρια της Ρεάλ. Ο βενιαμίν της αποστολής καθώς είναι μόλις 16 ετών, ωστόσο εντυπωσιάζει με την Κ18 ως φορ ενώ πρόσφατα έπαιξε με την Κ17 της Ισπανίας.

Πολ Ντουράν

Αν και είναι μόλις 18 ετών, ο Πολ Ντουράν έχει γυρίσει τη μισή... Ισπανία για να βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη. Γεννημένος στη Καταλονία, ο ταλαντούχος χαφ έπαιξε στις ακαδημίες της Μανρέσα, μετά πήγε στην Εσπανιόλ και από εκεί στη Μασία της Μπαρτσελόνα όπου έμεινε μέχρι το 2017, όταν επέστρεψε στη Μανρέσα. Το 2019 η Ρεάλ επένδυσε στο ταλέντο του και πλέον είναι βασικό μέλος της Κ19 του συλλόγου και μάλιστα έχει λάβει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Χάιμε Μπαρόσο

Killer που ήδη εντυπωσιάζει στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης στην τέταρτη κατηγορία Ισπανίας. Ο 18χρονος Χάιμε Μπαρόσο έχει κάνει τους πάντες στο κλαμπ να τον παρακολουθούν στενά μέσα από την εξέλιξή του. Έχει σκοράρει στα τρία από τα τέσσερα ματς του Youth League μέχρι τώρα ενώ έχει ήδη πέντε τέρματα σε εννιά παιχνίδι με την τρίτη ομάδα των «μερένχες».

Χακόμπο Ορτέγκα

Ο παρτενέρ του Μπαρόσο στη γραμμή κρούσης της Ρεάλ Μαδρίτης που επίσης έχει κάνει τη διαφορά τόσο στην τρίτη ομάδα όσο και στην Κ19. Στο Youth League αγωνίζεται κυρίως ως αλλαγή αλλά έχει καταφέρει να βρει δίχτυα τόσο με τη Καϊράτ όσο και με τη Λίβερπουλ ενώ τα δύο τέρματα σε εννιά παιχνίδια με την τρίτη ομάδα, έφεραν τον 18χρονο επιθετικό στην δεύτερη ομάδα όπου έχει ήδη τρία ματς στο παλμάρε του.