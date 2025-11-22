Το μπάσκετ την βρήκε, το ποδόσφαιρο ψάχνει την σειρά του!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την διπλή μάχη του Άρη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά και τις ιδιαιτερότητες σε κάθε παιχνίδι.

Δεν ήταν τόσο η νίκη του Άρη στην Λιθουανία που μοίρασε χαμόγελα στον κόσμο της ομάδας, όσο η εμφάνιση, αλλά και η ξεκάθαρη προοπτική μετά τις

τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ.

Ο Άρης πήρε το διπλό απέναντι στη Νεπτούνας που είχε 16 τρίποντα, 55% στο δίποντο και 14 στις 14 βολές. Για να κερδίσει το σύνολο του Μίλισιτς έπρεπε να πραγματοποιήσει μία πολλή καλή εμφάνιση, μετά από ένα μακρινό ταξίδι, ούτε καλά καλά 48 ώρες μετά το πολύ απαιτητικό παιχνίδι με τον Παναθηναικό στην Αθήνα. Και το έπραξε με 11 στα 21 τρίποντα, 53% στα δίποντα και 14 στις 17 βολές! Κυρίως όμως το έκανε με καλό μπάσκετ και την συνδρομή ενός εξαιρετικού παίκτη που προστέθηκε πριν από λίγες μέρες στο ρόστερ. Ο Νουά με 24 πόντους έδειξε πολύ γρήγορα τι σημαίνει να μπαίνει στο ρόστερ της ομάδα ένας παίκτης Ευρωλίγκας. Μάλιστα την ώρα του αγώνα ανακοινώνονταν και η απόκτηση και άλλου…ευρωλιγκάτου παίκτη του Σέρβου Άντζουσιτς που έχει όλες τις προοπτικές να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στο σκοράρισμα της ομάδας και να αυξήσει ακόμα περισσότερο την δυναμική της ομάδας. Λογικά η πρώτη του ευκαιρία για να συστηθεί στον κόσμο της ομάδας θα είναι με

τον Προμηθέα σε ένα κατάμεστο Παλέ. Και σε αυτό το ματς ο μπασκετικός Άρης θεωρώ ότι θα επιβεβαιώσει ότι έχει βρει την σειρά του και θα φτάσει σε μία ακόμα νίκη. Σε κάθε περίπτωση έγινε αυτό ακριβώς που σας έγραφα σε προηγούμενα σημειώματά μου. Ο Νίκος Ζήσης βγήκε στην αγορά

με το κατάλληλο μπάτζετ και έκανε επιλογές αναβάθμισης και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά.

Πιο δύσκολα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο…

Την ίδια στιγμή το ποδόσφαιρο επιστρέφει σε αγωνιστική δράση με δύσκολο παιχνίδι και ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Η ομάδα ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να αλλάξει την ψυχολογία της και για να το πετύχει αυτό στη Ν. Φιλαδέλφεια πρέπει να παρουσιάσει επιτέλους καλό ποδόσφαιρο. Θεωρητικά πάντα με Ολυμπιακό έκανε πολλή καλή εμφάνιση και δικαιούταν αν όχι τη νίκη την ισοπαλία, ενώ και με τον Παναθηναϊκό στάθηκε παρά τις πολλές απουσίες με αξιοπρέπεια και απέσπασε το 1-1. Κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχει πάρει σημαντικές νίκες, αλλά έχει και παιχνίδια που έχει χάσει με…κατεβασμένα χέρια. Ο Μανόλο Χιμένεθ επιστρέφει ως αντίπαλος της ΑΕΚ και θέλει ένα διπλό που θα βοηθήσει την ομάδα να επαναφέρει αυτοπεποίθηση, αλλά και ο κόσμος να πιστέψει ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα. Μία πρώτη διαφορά είναι ότι ο Ισπανός τεχνικός είχε την δυνατότητα να δουλέψει για δύο εβδομάδες με τους παίκτες του, αλλά κυρίως να δουλέψει με πολύ περισσότερους από ότι είχε λόγω τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα. Όχι ότι λείπουν και πάλι οι απουσίες (Γένσεν, Καντεβέρε, Μισαουί οι σίγουροι, ενώ αμφίβολοι είναι οι Δώνης,Μεντίλ), αλλά πλέον έχει επιστρέψει ο Φαμπιάνο και είναι σε κανονικούς ρυθμούς ο Πέρεθ και ο Αλφαρελά. Πρόβλημα η απουσία του Γαλανόπουλου που κολλούσε…ταμάμ σε αυτό το ματς, αλλά οι τιμωρίες υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και πρέπει ο Χιμένεθ να βρει την λύση στην εξίσωση. Νομίζω ότι το ουσιαστικό θέμα είναι στο χαφ με τις απουσίες Γένσεν, Γαλανόπουλου και μένει να φανεί ποια θα είναι η επιλογή του Ισπανού τεχνικού για τον αντικαταστάτη του.

Ότι και να επιλέξει όμως ο Άρης πρέπει να πάρειαποτέλεσμα, τα περιθώρια είναι πολύ στενά και δεν αρκεί μια καλή εμφάνιση, ανάλογη του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης έχει μόλις 13 βαθμούς και μπροστά του παιχνίδια που πρέπει να πάρει νίκες, είτε είναι το ματς με την Λάρισα, είτε με την Τρίπολη, είτε με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αυτό μόνο θα τον βάλει στην σειρά που πρέπει με νίκες για να βελτιωθεί η βαθμολογική θέση και φυσικά μην ξεχνάμε και το ματς του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Προέχει το αποτέλεσμα στο πρώτο χρονικά παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, όσο δύσκολο και αν φαντάζει, όσο και αν το πιστεύουν ή όχι οι

δικαιολογημένα απογοητευμένοι και στεναχωρημένοι φίλοι της ομάδας. Ας τους αλλάξουν επιτέλους άποψη προπονητής και παίκτες μέσα στο γήπεδο με την απόδοσή του και αποτελέσματα και νίκες.

ΥΓ1 Είχα την τύχη να δω το παιχνίδι με τη Νεπτούνας ακριβώς δίπλα από τον πάγκο του Άρη με το Νίκο Ζήση να είναι σε απόσταση ενός μέτρου. Προσωπικά μετράω πολύ τις αντιδράσεις ενός στελέχους και την συμμετοχή του live στα πεπραγμένα ενός αγώνα. Ότι είδα μπορείτε να το δείτε στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα στο

πρώτο ημίχρονο για να καταλάβετε ότι ο Άρης είναι μία ομάδα- που μπορεί μία τόσο αξιόλογη και σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού μπάσκετ να την οδηγήσει να παθιαστεί σε απόλυτο βαθμό σε κάθε καλή άμυνα, κάθε τρίποντο, κάθε καλάθι. Ο Ζήσης είναι κεφάλαιο για τον Άρη και πρέπει να…εξαργυρωθεί αναλόγως από την πλούσια ιστορία του συλλόγου. Και ξέρετε που φαίνεται πρώτιστα ότι μπορεί να κάνει όμορφα πράγματα για τον Άρη; Ότι μπήκε στο στόχαστρο από όσους έκαναν το ίδιο πριν λίγους μήνες με τον ΑΣ, με την ΚΑΕ, την ΠΑΕ, τους συνδέσμου και τους δημοσιογράφους του Άρη (βεβαίως βεβαίως). Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε ΑΣ, ΚΑΕ και μένει μία καλύτερη επόμενη μέρα στην ΠΑΕ για να τους καταπιεί ολοκληρωτικά η τοξικότητα τους. Θα επανέλθω-θέλοντας και μη- σύντομα.