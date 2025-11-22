Επιλογές για όλα τα γούστα στην Γ Εθνική!

Η Γ’ Εθνική είναι στη σέντρα για άλλο ένα Σαββατοκύριακο και η Novibet σου τη δίνει στο… πιάτο σου.

1oς Όμιλος



Η Ξάνθη (16β.) ήταν η νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη Δόξα Δράμας (20β.) Το τελικό 1-0 έδωσε μία πολύτιμη νίκη στους Ακρίτες που τώρα δοκιμάζονται στην έδρα του προτελευταίου Κιλκισιακού (7β.). Ο άσος βρίσκεται στο 5.65 και το διπλό στο 1.40.

Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι του ομίλου ο πρωτοπόρος Ηρακλής Θερμαϊκού (21β.) ήρθε ισόπαλος (2-2) με τον Πανθρακικό (17β.) ο οποίος γύρισε από το 2-0 και πήρε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Δόξα Δράμας και τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Ο άσος προσφέρεται στο 1.87 και το διπλό στο 3.60.

2oς Όμιλος

Η Βέροια (23β.) συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία και την προηγούμενη αγωνιστική πήρε μία σημαντική νίκη (2-1) στην έδρα της Κοζάνης (11β.) Η ομάδα της Ημαθίας, που δέχτηκε για πρώτη φορά γκολ τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα, υποδέχεται τους Ακρίτες Συκεών (8β.) οι οποίοι δεν έχει νίκη εκτός έδρας (0-1-3). Ο άσος είναι στο 1.20 και το διπλό στο 10.00.

Στη 2η θέση ακολουθεί απτόητος ο Απόλλων Καλαμαριάς (20β.). Οι Πόντιοι την προηγούμενη αγωνιστική πέρασαν «αέρα» από τον Σαρακηνό (8β.) επικρατώντας με 3-0 και τώρα υποδέχονται τον Ερμή Εξοχής (14β.) που μακριά από το σπίτι του μετράει 3 σερί ήττες. Ο άσος βρίσκεται στο 1.10 και το διπλό στο 15.00.

3oς Όμιλος

Σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ομίλους, αν όχι τον πιο, της κατηγορίας συνεχίζει να γίνεται «χαμός» στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά το τέλος της 10ης αγωνιστικής στην 1η θέση βρίσκεται ο Αστέρας Σταυρού (18β.) που επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Λευκίμμης (13β.).

Τώρα υποδέχεται τη Λαμία (16β.) η οποία «κόλλησε» στο 0-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αναγγένηση Σχηματαρίου (10β.). Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν για σχεδόν ένα ημίχρονο με παίκτη παραπάνω αλλά δεν πήραν τη νίκη. Ο άσος τώρα προσφέρεται στο 2.55 και το διπλό στο 2.50.

Τα Τρίκαλα (17β.) «έπαιξαν» με τη φωτιά στην έδρα του ουραγού Θεσπρωτού (-3β.) αλλά πήραν τη νίκη με 2-1. Αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 26', ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους αλλά πέτυχαν το 2ο γκολ τους στο 58'. Τώρα υποδέχονται τον Τηλυκράτη Λευκάδας (17β.) σε ένα ντέρμπι κορυφής. Ο άσος είναι στο 1.64 και το διπλό στο 4.95

4oς Όμιλος

Η Ζάκυνθος (22β.) επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί την προηγούμενη αγωνιστική καθώς επικράτησε με 3-1 εκτός έδρας του Πανγυθεατικού (2β.). Ο σύλλογος του Ιονίου μετράει μόνο νίκες, 6 σερί, από την ημέρα που τον ανέλαβε ο Ηλίας Φυντάνης. Αυτή την αγωνιστική υποδέχεται τον Πανθουριακό (8β.) έχοντας ξανά τον πρώτο λόγο για τους τρεις βαθμούς. Ο άσος είναι στο 1.15 και το διπλό στο 15.00.

Ο Παναιγιάλειος (22β.) με ένα γκολ στο 90’ έκαμψε την αντίσταση του ΑΟ Λουτρακίου (13β.) και συνεχίζει στην κορυφή μαζί με τη Ζάκυνθο. Επιστρέφει στο Άιγιο και υποδέχεται τον Ερμή Μελιγούς (3β.), με τον άσο να προσφέρεται στο 1.15 και το διπλό στο 15.00.

Η Παναχαϊκή (10β.) μετά τη βαριά ήττα από την Κόρινθο (10β.) με 4-1 ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Λάγο. Ο νέος κόουτς θα αποτελέσει το προπονητικό δίδυμο μαζί με τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Η ομάδα της Πάτρας υποδέχεται τον Πανγυθεατικό, με τον άσο να είναι στο 1.25 και το διπλό στο 9.00.

5oς Όμιλος

Ο Άρης Πετρούπολης (21β.) με τη νίκη του (2-0) επί του Απόλλωνα Καλυθιών (11β.) παρέμεινε αήττητος (6-3-0) στην κορυφή της βαθμολογίας και αύξησε τη διαφορά από τη 2η θέση στους 3 βαθμούς. Τώρα έχει δύσκολη αποστολή στη Ρόδο απέναντι στον Διαγόρα (11β.) ο οποίος εντός έδρας παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα (2-2-0). Ο άσος βρίσκεται στο 6.00 και το διπλό στο 1.40.

Ο εντυπωσιακός ΑΟ Καρύστου (18β.) πήρε ένα σπουδαίο διπλό (3-2) απέναντι στη Δόξα Βύρωνος (8β.) σε ένα ματς όπου και τα 5 γκολ σημειώθηκαν στο 2ο ημίχρονο. Η ομάδα της Εύβοιας συνεχίζει τις υψηλές της πτήσεις και υποδέχεται την ΑΕΡ Αφάντου (12β.). Ο άσος προσφέρεται στο 1.30 και το διπλό στο 7.50.

6ος Όμιλος

Η Μύκονος (20β.) «σκόνταψε» εντός έδρας απέναντι στο μαχητικό Χαϊδάρι (5β.) και με το τελικό 1-1 απέκτησε συγκάτοικο στην κορυφή του ομίλου τον Αστέρα Βάρης. Η ομάδα των ανατολικών προαστίων πήρε ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι στον Ατσαλένιο (1-0) και ετοιμάζεται για το εντός έδρας ντέρμπι κορυφής με τη Μύκονο. Ο άσος βρίσκεται στο 2.05 και το διπλό στο 3.30.

Το αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού θέλει να εκμεταλλευτεί ο Εθνικός (18β.) που πέτυχε την 5η νίκη του στα τελευταία 6 παιχνίδια, αυτή τη φορά απέναντι στον Γρανίτη Αγίας Μαρίνας (0β.) με 2-0. Ο σύλλογος του Πειραιά δοκιμάζεται στην έδρα του Άιντα Σαλαμίνας, με τον άσο να βρίσκεται στο 9.00 και το διπλό στο 1.25.

Ο ουραγός Γρανίτης Αγίας Μαρίνας προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Θάνο Χατζηαθανασίου να αποτελεί παρελθόν. Αντικαταστάτης του είναι ο Μάριος Παναγιώτου που είχε αποχωρήσει στα μέσα Οκτωβρίου από το Χαϊδάρι. Ο νέος τεχνικός της ομάδας θα κάνει το ντεμπούτο του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Θύελλα Ραφήνας. Ο άσος είναι στο 1.12 και το διπλό στο 18.00.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

1ος Όμιλος

Δόξα Δράμας – Ηρακλής Θερμαϊκού (23/11 15:00)

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Δυτικού (23/11 15:00)

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΠΑΟΚ Κρηστώνης (23/11 15:00)

Κιλκισιακός – ΑΟ Ξάνθη (23/11 15:00)

Απόλλων Κρύας Βρύσης – Θερμαϊκός Θέρμης (23/11 15:00)

Αετός Οφρυνίου – Ορέστης Ορεστιάδας (23/11 15:00)

2ος Όμιλος

Πιερικός – Εορδαϊκός (23/11 15:00)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Κοζάνη (23/11 15:00)

Βέροια – Ακρίτες Συκεών (23/11 15:00)

ΑΕ Ευόσμου – ΑΕ Αλεξάνδρειας (23/11 15:00)

Αστέρας Καρδίτσας – Σαρακηνός Βόλου (23/11 15:00)

Απόλλων Καλαμαριάς – Ερμής Εξοχής (23/11 15:00)

3ος Όμιλος

ΠΟ Ελασσόνας – ΑΕΝ Σελεύκειας (23/11 15:00)

Αστέρας Σταυρού – ΠΑΣ Λαμία (23/11 15:00)

Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Λευκίμμης (23/11 15:00)

Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΟ Ανθούπολη (23/11 15:00)

Τρίκαλα – Τηλυκράτης Λευκάδας (23/11 15:00)

Θεσπρωτός – Άρης Φιλιατών (23/11 15:00)

4ος Όμιλος

Πύργος – Πέλοπας Κιάτου (22/11 15:00)

Παναχαϊκή – Πανγυθεατικός (23/11 15:00)

ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΟ Λουτρακίου (23/11 15:00)

Παναιγιάλειος – Ερμής Μελιγούς (23/11 15:00)

Ζάκυνθος – Πανθουριακός (23/11 15:00)

ΑΟ Μιλτιάδης – Θύελλα Πατρών (23/11 15:00)

5ος Όμιλος

ΑΟ Καρύστου – ΑΕΡ Αφάντου (22/11, 14:00)

Διαγόρας Ρόδου – Άρης Πετρούπολης (22/11, 14:00)

Αμαρυνθιακός – Δόξα Βύρωνος (23/11 15:00)

Απόλλων Καλυθιών – Κένταυρος Βριλησσίων (23/11 15:00)

Νέα Ιωνία – Ρόδος 3 – 0 α.α.

Αστέρας Καισαριανής – Νέα Αρτάκη (23/11 15:00)

6ος Όμιλος

Αστέρας Βάρης – ΑΕ Μυκόνου (23/11, 13:30)

Ατσαλένιος – Ιωνικός (23/11 15:00)

Αίας Σαλαμίνας – Εθνικός Πειραιώς (23/11 15:00)

ΑΟ Χαϊδαρίου – Σαρωνικός Αναβύσσου (23/11 15:00)

Ηλυσιακός – Γιούχτας (23/11 15:00)

Θύελλα Ραφήνας – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας (23/11 15:00)

