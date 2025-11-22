Stoiximan Super League: Ολυμπιακός – Ατρόμητος με X factor, Ζέλσον και... φόντο την Ρεάλ

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο για τη Stoiximan Super League.

Για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τη σέντρα της αναμέτρησης προγραμματισμένη για τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου. Οι ερυθρόλευκοι οδηγούν την κούρσα του τίτλου στο +2 από τον ΠΑΟΚ και το +3 από την ΑΕΚ, ενώ οι Περιστεριώτες είναι στην 10η θέση και το -3 από τα playoffs στο 5-8.

Super προσφορά * εγγραφής στη Stoiximan

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση (23) του πρωταθλήματος μετά τον Λεβαδειακό (26) και το μικρότερο παθητικό τερμάτων (7) μαζί με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα της Τούμπας ο Ολυμπιακός και απάντησε με τέσσερις σερί νίκες κόντρα σε ΑΕΛ, ΑΕΚ, Άρη και Κηφισιά.

Μοιάζει να βρίσκεται σε θετικό μομέντουμ ο Ολυμπιακός, που μετράει αντίστροφα και για το μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης που είναι ήδη sold out. Προέχει ωστόσο ο Ατρόμητος και το αναγκαίο τρίποντο, που θα κρατήσει τους Πειραιώτες στην κορυφή ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των συν-διεκδικητών του τίτλου. Ο Πασχαλάκης τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός 3-4 εβδομάδες, ερώτημα αποτελεί ο βαθμός ετοιμότητας των Έσε - Γκαρθία.

Η παρουσία του Ατρόμητου μέχρι στιγμής στη σεζόν δεν είναι ανάλογη των προσδοκιών που υπήρχαν. Όπως είθισται, το μάρμαρο πλήρωσε ο προπονητής, έτσι ο Λεωνίδας Βόκολος αποχώρησε, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να τον διαδέχεται στην άκρη του πάγκου. Το ρόστερ έχει κενά, τουλάχιστον ποιοτικά και μοιάζει δεδομένο το σενάριο της ενίσχυσης στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Στο 3.90 ο Ατρόμητος να τερματίσει στις 8 καλύτερες ομάδες της κανονικής περιόδου.

Μέχρι τότε ωστόσο ο Ατρόμητος καλείται να ανεβάσει στροφές, προκειμένου να μην χάσει κι άλλο έδαφος στην προσπάθεια για τα playoffs στις θέσεις 5-8. Από τρεις σερί εντός έδρας ήττες κόντρα σε Παναθηναϊκό (Κύπελλο), Κηφισιά και Βόλο φτάνει στην αναμέτρηση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ατρόμητος, όπου προφανώς θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό δίχως πίεση για το αποτέλεσμα.

Όλα τα pre game δεδομένα δείχνουν το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης, με τις τιμές του άσου πάντως να μην κρύβουν κάποια αξία. Είναι ένας άγνωστος παράγοντας ο τρόπος που θα παίξει ο Ατρόμητος υπό τις οδηγίες του Κέρκεζ, σε κάθε περίπτωση πάντως πολύ δύσκολα θα πάρει κάτι στο Φάληρο.

Το συνδυαστικό στοίχημα Ζέλσον Μάρτινς 1+ ασίστ & Ολυμπιακός Over 3,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο & Under 4,5 κάρτες σε απόδοση 10.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα