Η ευκαιρία του Τεττέη και η εθνική που αρέσει! 

H Ελλάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λευκορωσία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Εθνική δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τον μεγάλο της στόχο που ήταν η πρόκριση στο Μουντιάλ όμως δείχνει ότι το μέλλον είναι όλο μπροστά της.

Στα τελευταία δύο ματς των προκριματικών θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και ήδη τα κατάφερε το Σάββατο με την εμφάνιση και τη νίκη (3-2) απέναντι στη Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι διεθνείς του Γιοβάνοβιτς μπήκαν δυνατά στο γήπεδο, προηγήθηκαν με ένα ωραίο σουτ του Μπακασέτα στο 7’ και είχαν ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Πιέστηκαν στο τέλος του ημιχρόνου όμως στην επανάληψη έφτασαν στην επίτευξη άλλων δύο τερμάτων.

Ο Καρέτσας στο 57’ μετά από υπέροχη ενέργεια του Τεττέη και ο Τζόλης στο 63’ ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Στη συνέχεια η Σκωτία ανέβασε την απόδοση της, μείωσε σε 3-2 και είχε ευκαιρίες και για την ισοφάριση την οποία απέτρεψε ο Βλαχοδήμος.

Τώρα η Εθνική θέλει να κλείσει με όσο καλύτερο τρόπο μπορεί τις υποχρεώσεις της. Το διπλό ημίχρονο βρίσκεται σε απόδοση 1.73 στη Novibet.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν εντυπωσιακός στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής και τώρα είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού καθώς ο Παυλίδης αποχώρησε από την αποστολή και βρίσκεται ήδη στη Λισαβόνα. Να σκοράρει ο Τεττέη προσφέρεται σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

Από την άλλη η Λευκορωσία μόνο αδιάφορη δεν θα παρουσιαστεί, κάτι που απέδειξε στην αναμέτρηση με τη Δανία. Εκεί έκανε την εκτός έδρας ζημιά στην αντίπαλο της με το τελικό 2-2 και τώρα θα ψάξει για άλλη μία έκπληξη.

Μπορεί να μην εντυπωσίασε με την απόδοση της αλλά βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο 65’. Δεν κράτησε το υπέρ της αποτέλεσμα αλλά ακόμα και η ισοπαλία θεωρήθηκε επιτυχία για την ίδια.

Το παιχνίδι δεν έχει κάποια σκοπιμότητα και οι γηπεδούχοι μπορεί να βρουν ένα γκολ. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.96 στη Novibet.

