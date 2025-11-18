Τα δεδομένα αλλάζουν στη Novibet!

Στη Novibet όλα είναι δυνατά και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμα καλύτερο! Πώς; Με ανανεωμένο Bet Builder, νέα γραμμή αναζήτησης και Ενιαία Κατηγορία Καρτών!

Το παιχνίδι στη Novibet ανανεώνεται συνεχώς με πρωταρχικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της.

Οι προσθήκες και οι αλλαγές λειτουργούν με γνώμονα τη βελτίωση της πλατφόρμας και όταν γίνονται είναι πάντα… ευχάριστες!

Όλα γίνονται πιο απλά, γρήγορα, «έξυπνα» και διασκεδαστικά σε ένα ανανεωμένο περιβάλλον όπου όλα είναι δυνατά.

Bet Builder και Νέες Αγορές

Το Bet Builder γίνεται πιο δυνατό με την προσθήκη μίας ευρείας γκάμας νέων αγορών και στατιστικών όπως τα σουτ, σουτ στον στόχο, ασίστ, οφσάιντ και πλάγια άουτ τόσο Pre-Match όσο και Live.

Οι συγκεκριμένες αγορές υποστηρίζονται τόσο για τα 90 λεπτά όσο και για τα 2 ημίχρονα των αγώνων δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη για πιο «πλούσιους» και εξατομικευμένους στοιχηματικούς συνδυασμούς.

Οι νέες αγορές αυξάνουν τον αριθμό των επιλογών στο Bet Builder κάνοντας το ακόμα πιο ανταγωνιστικό και διασκεδαστικό. Οι περισσότερες επιλογές οδηγούν σε περισσότερη φαντασία και εσύ απλά πρέπει να «ζωγραφίσεις» γιατί στη Νοvibet… ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ.

Νέα Αναζήτηση Sporstbook

Η αναζήτηση μέσα στο Sportsbook αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορη, έξυπνη και ολοκληρωμένη.

Δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να ψάχνουν συγκεκριμένα αθλήματα, πρωταθλήματα, παίκτες, ομάδες, αγορές και προσφορές ενώ μπαίνουν και οι «έξυπνες» βοήθειες όπως η αυτόματη συμπλήρωση.

Απλά αρχίζεις να πληκτρολογείς αυτό που θέλεις και η λέξη εμφανίζεται αυτόματα μπροστά σου. Λιγότερος χρόνος αναμονής, πιο γρήγορο παιχνίδι και όλα στο…πιάτο σου για μεγαλύτερη διασκέδαση.

Αλλαγή από Κίτρινες Κάρτες σε Συνολικές Κάρτες

Η αγορά των καρτών είναι αρκετά δημοφιλής ανάμεσα στα μέλη. Η Νοvibet συμβαδίζει με την εξέλιξη και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα. Η αγορά «Κίτρινες

Κάρτες» αποτελεί παρελθόν και πλέον υπάρχει το ενιαίο «Συνολικές Κάρτες».

Οι αποδόσεις για τις κάρτες πλέον ενοποιούνται και υπολογίζονται με ενιαίο τρόπο. Δεν υπάρχουν 3 διαφορετικά μοντέλα (κίτρινες κάρτες, κόκκινες κάρτες και ένας συνδυασμός τους) αλλά ένα ενιαίο και πιο κατανοητό προς τον παίκτη περιβάλλον

Με λίγα λόγια δεν χρειάζεται να μετράς και να προσθέτεις τις κίτρινες και κόκκινες που έχουν βγει. Όλα πλέον είναι… ένα. Απλά δες πόσες κάρτες έχει βγάλει ο διαιτητής από το τσεπάκι του και να θυμάσαι ότι η κόκκινη κάρτα «μετράει» για 2 κάρτες!

Το Sportsbook εξελίσσεται και μεγαλώνει και μαζί εξελίσσεται και η εμπειρία σου! Το ανανεωμένο Bet Builder, η νέα γραμμή αναζήτησης και οι «Συνολικές Κάρτες» είναι εδώ και κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα!



