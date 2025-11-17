Απίθανο σκηνικό: Χάλασε το τουρνικέ του γηπέδου της Αλβανίας και οπαδός εγκλωβίστηκε σε αυτό (vid)
Περιπετειώδης ήταν η απόφαση ενός οπαδού της Αγγλίας να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της ομάδας του με την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο συγκεκριμένος, όπως μπορείτε να δείτε και στο video, έφτασε κανονικά στο γήπεδο των Τιράνων με το εισιτήριο του και πήγε να περάσει το τουρνικέ για να φτάσει στην εξέδρα που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς των «Λιονταριών».
Μόνο που κάπου εκεί έγινε το εξής απίθανο... Στο ηλεκτρικό σύστημα του Arena Kombëtare υπήρξε πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο νεαρός οπαδός να εγκλωβιστεί εκεί.
Στο σημείο έφτασαν stewards που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και χρειάστηκαν ακόμα κατσαβίδια για να ανοίξουν το πάνω μέρος και να μπορέσουν να τον βγάλουν.
Δείτε το video...
An England fan got stuck in the turnstile trying to get into the away end in Albania tonight…— Football Away Days (@FBAwayDays) November 16, 2025
Nightmare! 😭🫣 pic.twitter.com/JdPcH4DMPv
