Καθηγήτρια στην Αργεντινή χρησιμοποιεί εικόνες του Μέσι για να βαθμολογήσει τους μαθητές (vid)
Ένα viral βίντεο από την Αργεντινή έχει προκαλέσει σάλο στα social media, καθώς μια καθηγήτρια χρησιμοποιεί φωτογραφίες του Λιονέλ Μέσι για να βαθμολογήσει τους μαθητές της.
Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι η Καμίλα Μπραμπίγα από το Μπουένος Άιρες, η οποία φαίνεται πως έχει μεγάλη αδυναμία στον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα, όπως και η πλειονότητα των συμπατριωτών της.
Οι βαθμοί που βάζει η καθηγήτρια συνοδεύονται από αντίστοιχες φωτογραφίες του Μέσι. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί εικόνες του Αργεντινού σούπερσταρ όπου εκείνος εμφανίζεται άλλοτε λυπημένος, άλλοτε πανευτυχής και άλλοτε ουδέτερος, ανάλογα με την επίδοση του μαθητή.
Δείτε το βίντεο
@cami.brambilla Mi parte favorita de corregir 🤭#correcion #pruebas #matematica #Messi ♬ Funny - Gold-Tiger
👩🏫 | Docente se volvió viral por evaluar con stickers de Messi— LOS ANDES (@LosAndesDiario) November 13, 2025
📌 Camila Brambilla, profesora de matemática en una escuela privada de Ramos Mejía, sorprendió a sus alumnos con una forma muy original de corregir exámenes: usó stickers del futbolista Lionel Messi según la… pic.twitter.com/07DRgzg8oz
