Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έφυγε από τη θέση του προπονητή της Σαουδικής Αραβίας, αλλά θα λάβει μια μυθική αποζημίωση από την εθνική ομάδα!

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αποτελεί πλέον παρελθόν από τη θέση του προπονητή της εθνικής Σαουδικής Αραβίας, καθώς απολύθηκε λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της ομάδας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ωστόσο, φεύγοντας θα πάρει μια γενναιόδωρη αποζημίωση από την ομοσπονδία

Σύμφωνα με τη «Daily Mirror», η αποζημίωση που θα λάβει ο Μαντσίνι ισοδυναμεί με το υπόλοιπο του συμβολαίου του με τη σαουδαραβική ομοσπονδία. Με ετήσιο μισθό 25 εκατομμυρίων ευρώ (21,5 εκατομμυρίων λιρών) και τρία χρόνια να απομένουν μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του, ο Ιταλός προπονητής θα βάλει στις αποσκευές του γυρισμού περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ!



