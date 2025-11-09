Ράλλης: Επέστρεψε στα γκολ με την Γιαγκελόνια με... γκολάρα (vid)
Ο Δημήτρης Ράλλης πέτυχε το πέμπτο του φετινό γκολ με τη φανέλα της Γιαγκελόνια στην... μάχη των Ελλήνων για την 15η αγωνιστική της πολωνικής Ekstraklasa!
Ο 20χρονος επιθετικός σκόραρε απέναντι στην Πογκόν των Κούτρη και Κεραμίτση στο 13ο λεπτό, με μία φανταστική ενέργεια. Έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, κουβάλησε την μπάλα και πάτησε περιοχή προτού προσποιηθεί και εκτελέσει στην κλειστή γωνία τον τερματοφύλακα της Πογκόν για το 0-1 της Γιαγκελόνια. Για τον Ράλλη αυτό ήταν το πέμπτο του φετινό τέρμα και το πρώτο του από τον Αύγουστο επιστρέφοντας με ένα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό γκολ.
Nie ma Pululu i co z tego#POGJAG pic.twitter.com/olSbgydO7e— Polski Ligowiec (@polski_ligowiec) November 9, 2025
