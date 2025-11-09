Επιστροφή στα γκολ για τον Δημήτρη Ράλλη στην Πολωνία, καθώς ο 20χρονος φορ με ένα υπέροχο σλάλομ άνοιξε το σκορ για την Γιαγκελόνια απέναντι στην Πογκόν.

Ο Δημήτρης Ράλλης πέτυχε το πέμπτο του φετινό γκολ με τη φανέλα της Γιαγκελόνια στην... μάχη των Ελλήνων για την 15η αγωνιστική της πολωνικής Ekstraklasa!

Ο 20χρονος επιθετικός σκόραρε απέναντι στην Πογκόν των Κούτρη και Κεραμίτση στο 13ο λεπτό, με μία φανταστική ενέργεια. Έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, κουβάλησε την μπάλα και πάτησε περιοχή προτού προσποιηθεί και εκτελέσει στην κλειστή γωνία τον τερματοφύλακα της Πογκόν για το 0-1 της Γιαγκελόνια. Για τον Ράλλη αυτό ήταν το πέμπτο του φετινό τέρμα και το πρώτο του από τον Αύγουστο επιστρέφοντας με ένα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό γκολ.