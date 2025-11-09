Stoiximan Super League: Προϋποθέσεις θεάματος στο Κηφισιά – Ολυμπιακός, ζόρικη έξοδος για την ΑΕΚ, ντέρμπι – πρόκληση για την Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ανάλυση και προγνωστικά για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής συνεχίζεται η μάχη στη Stoiximan Super League, με το... κυρίως μενού να προσφέρεται από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (9/11).

Στις 15:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα του αγώνα ανάμεσα σε Κηφισιά και Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, τόσο από πλευράς αποτελεσμάτων, όσο και για τον τρόπο που αγωνίζονται. Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρουσιάζει ένα σύνολο με επιθετική νοοτροπία, που δεν φοβάται να πάρει ρίσκα και βγάζει πολλή ενέργεια στο χορτάρι.

Super προσφορά * με εγγραφή στη Stoiximan

Ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια η Κηφισιά, έχει εικόνα ομάδας που θα διεκδικήσει μια θέση τα playoffs για τις θέσεις 5-8. Δημιουργεί και σκοράρει με σχετική άνεση, είναι ωστόσο και ευάλωτη ανασταλτικά. Στοιχείο που σε σημαντικό βαθμό είναι επιλογή της, καθώς προτιμά να μην παίζει παθητικά ακόμη και κόντρα στους «μεγάλους».

Στο 2.70 η Κηφισιά να μπει στα playoffs

Πήρε τα ντέρμπι με ΑΕΚ και Άρη ο Ολυμπιακός, έτσι εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση βολής από την κορυφή καθώς είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Την Τρίτη, οι ερυθρόλευκοι έμειναν στο 1-1 με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική του Champions League. Αποτέλεσμα που τους αδικεί, καθώς για 90 λεπτά είχαν κρατήσει... ήσυχη την αντίπαλο τους, η οποία φημίζεται για τον εξαιρετικό τρόπο που δημιουργεί.

Στις καθυστερήσεις ωστόσο ήρθε η ισοφάριση, αφήνοντας μια σχετική απογοήτευση στους Πειραιώτες σε ένα ματς που θα μπορούσαν εύκολα να έχουν «κλειδώσει» νωρίτερα. Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε 2-3 αλλαγές προσώπων κόντρα στην Κηφισιά, σε σχέση με όσους ξεκίνησαν απέναντι στην PSV.

Απόλυτο φαβορί μεν ο Ολυμπιακός, ωστόσο το 1.30 - 1.35 του «διπλού» δεν αποτελεί ευκαιρία. Ειδικά κόντρα σε μια ομάδα που παίζει με περίσσιο θάρρος.

Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Ποντένσε 1+ ασίστ & Over 7,5 κόρνερ σε απόδοση 6.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 17:30 στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΚ. Απογοητευτικά εξελίσσεται η σεζόν για τους Κρητικούς, που στόχευαν σε ένα εισιτήριο για τα playoffs του 5-8, ωστόσο τώρα πρέπει να βρουν τρόπο να ξεμπλέξουν από την ουρά της βαθμολογίας!

Με απολογισμό 2Ν-0Ι-6Η και ένα ματς λιγότερο, ο ΟΦΗ είναι προτελευταίος στην κατάταξη. Στο +1 από τον ουραγό Πανσερραϊκό και ισόβαθμος με τον 12ο Αστέρα. Κόντρα στον οποίο ηττήθηκε 3-0 την περασμένη αγωνιστική, με παίκτη της ομάδας να αποβάλλεται για 4η φορά στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές.

Μετά τις back to back ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ΑΕΚ νίκησε με την ψυχή στο στόμα την Ηλιούπολη (1-0, Κύπελλο) και τον Παναιτωλικό (1-0). Η προβληματική αγωνιστική της εικόνα επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη, στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League.

Στο 2.95 η ΑΕΚ να τερματίσει στις δύο καλύτερες ομάδες της κανονικής περιόδου.

Απογοητευτικό αποτέλεσμα, σε ένα 90λεπτο που η ΑΕΚ έμοιαζε να παίζει... μόνη της, καθώς κυριάρχησε σε ακραίο βαθμό, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει! Τώρα καλείται να πάρει το τρίποντο στην Κρήτη, αφού δεν έχει άλλη περιθώρια για απώλειες καθώς είναι στο -4 από την κορυφή.

Περίεργο ματς, σε κακό timing και για τους δύο. ΟΦΗ και ΑΕΚ έχουν απόλυτη ανάγκη τους βαθμούς, έστω και για διαφορετικούς λόγους, ενώ κανείς δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Παιχνίδι που δύσκολα θα ανοίξει πολύ, ενώ το «πρέπει» θα φέρει και δυνατές μονομαχίες.

Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Χριστογεώργος 4+ αποκρούσεις & Over 5,5 κάρτες σε απόδοση 6.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται στη Λεωφόρο, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ (21:00). Οι «πράσινοι» συνεχίζουν το συναισθηματικό... rollercoaster της φετινής σεζόν, με αντιφατικά αποτελέσματα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Γνώρισαν ήττα 1-0 στο Βόλο και έμειναν στο -11 από την κορυφή (με ματς λιγότερο), ωστόσο έβγαλαν αντίδραση με το σπουδαίο «διπλό» στη Σουηδία επί της Μάλμε στο Europa League. Δύσκολο να οριοθετήσει κανείς τους φετινούς στόχους, εντός συνόρων όμως δεν υπάρχουν περιθώρια για στραβοπάτημα, έστω κι αν μιλάμε για τη μάχη της τετράδας.

Είναι στα καλύτερα του ο ΠΑΟΚ, καθώς το 4-0 επί της Γιούνγκ Μπόις την Πέμπτη ήταν η 7η σερί νίκη του ανεξαρτήτως διοργάνωσης! Από την αμφισβήτηση και την απαξίωση, στην απόλυτη αποθέωση Λουτσέσκου και παίκτες, με την ψυχολογία πλέον να είναι στο peak της. Πρωτοπόρος της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League, θέλει ιδανικά το τρίποντο στη Λεωφόρο για να μείνει επικεφαλής της κούρσας. Ρολάρει επιθετικά, βελτιώθηκε ανασταλτικά και στόχος είναι οι τίτλοι στη χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια ύπαρξης.

Στο 4.00 ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει τη Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός θέλει σερί μεγάλων αποτελεσμάτων για να κερδίσει χρόνο, ηρεμία και πιθανότητες επίτευξης των στόχων του. Ο ΠΑΟΚ είναι σε εκπληκτική κατάσταση και πλέον παίρνει λύσεις από πολλούς παίκτες.

Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μπακασέτας 1+ σουτ στην εστία & Ζίβκοβιτς 1+ ασίστ σε απόδοση 10.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα