Την μεγαλύτερη αγορά της ζωής του αποκάλυψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι «Piers Morgan Uncensored», με το ποσό που ξόδεψε να... ζαλίζει!

Συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης παραχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν, κατά την οποία αναφέρθηκε σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν τη ζωή και την καριέρα του. Ο Πορτογάλος δεν δίστασε να τονίσει πως ο Μέσι δεν είναι καλύτερος για εκείνον, αποκάλυψε πως το τέλος της καριέρας του πλησιάζει, αλλά παράλληλα μίλησε και για θέματα που παραπέμπουν στο lifestyle.

Εκείνο που ξεχώρισε βέβαια λίγο περισσότερο ήταν η αποκάλυψη γύρω από τη μεγαλύτερη αγορά της ζωής του και το ποσό που στοίχισε! Συγκεκριμένα ο πορτογάλος αποκάλυψε πως στην ηλικία των 30 ετών αγόρασε το δικό του τζετ αξίας... 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ωστόσο πούλησε πριν από ένα χρόνο.

«Το πιο ακριβό πράγμα που έχω αγοράσει ποτέ; Ένα αεροπλάνο, ναι. Έχω το δικό μου αεροπλάνο από τότε που ήμουν 30 ετών, αλλά το άλλαξα πριν από έναν χρόνο, οπότε ήταν αρκετά ακριβό. Έχω ένα [Bombardier] Global Express [μοντέλο 6500]. Δεν ξοδεύω χρήματα απλώς για να ξοδέψω… Για παράδειγμα, μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω, αλλά δεν το χρειάζομαι.

Πριν από τρεις μέρες αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αλλά είναι για τη συλλογή μου. Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν πρόκειται να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο, είναι επένδυση. Δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα έχω, δεν τα μετράω» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα στάθηκε πως αισίως έγινε ο μοναδικός δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής!

«Ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε, ήμουν προετοιμασμένος. Ήταν θέμα χρόνου. Ειλικρινά, ήμουν πολύ χαρούμενος. Ήταν σαν να κέρδιζα τη Χρυσή Μπάλα, γιατί έχεις τους στόχους σου — να αποκτήσεις ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο — και ήταν στόχος μου να φτάσω αυτόν τον αριθμό. Ειλικρινά. Δεν είμαι εμμονικός με τα χρήματα, γιατί μπορούν να σε βοηθήσουν με πολλούς τρόπους, αλλά όταν φτάσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο, δεν έχει πια τόση σημασία.

Παρ’ όλα αυτά, είναι καλό να έχεις περισσότερα, γιατί είμαστε άνθρωποι, ποτέ δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με όσα έχουμε. Υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από τα χρήματα, αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί ήταν ένας από τους στόχους μου — πέρα από το ποδόσφαιρο, τα τρόπαια, τις Χρυσές Μπάλες, το Τσάμπιονς Λιγκ. Στα 39 μου, έφτασα αυτόν τον αριθμό και ένιωσα πολύ περήφανος.

Στο ποδόσφαιρο, είμαι ο μόνος (σ.σ με ένα δισ. ευρώ). Δεν με εκπλήσσει ιδιαίτερα· οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Αν κοιτάξεις τόσα ρεκόρ στο ποδόσφαιρο, είμαι στην κορυφή της λίστας, οπότε είναι απλώς ένα ακόμη. Ειλικρινά, δεν με εκπλήσσει, γιατί ήξερα τις δυνατότητές μου — τόσο μέσα στο ποδόσφαιρο όσο και έξω από αυτό. Ήξερα ότι θα έφτανα αυτόν τον αριθμό για πολλούς λόγους» συμπλήρωσε.