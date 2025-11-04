Παίκτης σε αγώνα της Β' ΕΠΣΑ κλώτσησε, έριξε γροθιά σε αντιπάλους του και αποβλήθηκε
Μετά την ισοφάριση των γηπεδούχων σε 1-1 στις καθυστερήσεις, ο Μαλάι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα καθώς χτύπησε αντιπάλους του.
Πρώτα κλώτσησε τον πεσμένο αντίπαλό του στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια επιτέθηκε σε δεύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος πήγε να του ζητήσει τον λόγο, ρίχνοντάς του γροθιά!
Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, απομακρύνοντας τον από τον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο φυσικά να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα.
Δείτε το περιστατικό από το 07:52 του βίντεο που ακολουθεί:
