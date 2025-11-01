Ο Κώστας Φορτούνης είχε... κέφια για την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ, καθώς με δυο γκολ και δυο ασίστ τη βοήθησε να φτάσει προσωρινά στο επιβλητικό 4-0.

Σε one man show έχει μετατραπεί η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη και την Αλ Ιτιχάντ. Στα πρώτα 47 λεπτά του αγώνα άλλωστε το όνομα του Κώστα Φορτούνη είχε καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς με δυο γκολ και ισάριθμες ασίστ βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στο 3-0 του ημιχρόνου.

Αρχικά στο 14΄ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με δική του ασίστ σέρβιρε στον Κινγκ το 1-0 κι από εκεί και πέρα πήρε ο ίδιος το «όπλο» του για να αυξήσει το προβάδισμα. Αρχικά στο 18΄ο γκολκίπερ της Αλ Ιτιχάντ βγήκε έξω από την περιοχή, οι φιλοξενούμενοι έχασαν τη μπάλα από την πίεση και ο Φορτούνης σούταρε με τη μια εκτός περιοχής για να πιάσει προ εκπλήξεως την Αλ Ιτιχάντ.

Στο 38΄ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 από το σημείο του πέναλτι και χάρισε ένα ισχυρό προβάδισμα στην Αλ Καλίτζ ενόψει του δευτέρου μέρους. Αλλά τελικά... δεν έμεινε εκεί! Μόλις δυο λεπτά μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Φορτούνης με τη δεύτερη προσωπική του ασίστ χάρη σε εξαιρετική κάθετη στον Κινγκ βοήθησε το σύνολο του Δώνη να φτάσει προσωρινά στο 4-0.

