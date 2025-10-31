Το γήπεδο–απάτη σε ουρανοξύστη που ξεγέλασε 50 εκατ. θεατές: Το έφτιαξε με AI ένας τύπος λίγο πριν κοιμηθεί

Η ιστορία του Neom Sky Stadium, η οποία στηρίχθηκε σε ένα αληθινό σχέδιο, όμως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το AI εδώ και αρκετούς μήνες έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και, όπως όλα τα πράγματα, έτσι και αυτό έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Βλέπετε, όσο η συγκεκριμένη τεχνολογία εξελίσσεται, η γραμμή που χωρίζει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) από την πραγματικότητα γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της «ψηφιακής ψευδαίσθησης» ήρθε μέσα από ένα βίντεο που έγινε viral σε λίγα λεπτά και παρουσίαζε μια εντυπωσιακή απεικόνιση του υποτιθέμενου Neom Sky Stadium, του πρώτου ουρανοξύστη–σταδίου στον κόσμο, που θα φιλοξενούσε, υποτίθεται, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 στη Σαουδική Αραβία.

Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 50 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες κοινοποιήσεις, ενώ μεγάλα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως το παρουσίασαν ως «πραγματικό» έργο. Μόνο που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, που χρειάστηκε… δύο λεπτά για να φτιαχτεί.

Το viral βίντεο που δεν υπήρξε ποτέ

Το υποτιθέμενο σχέδιο του σταδίου παρουσίαζε ένα γήπεδο τοποθετημένο σε ύψος 300 μέτρων, με χωρητικότητα 46.000 θεατών και φουτουριστική αισθητική που θύμιζε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μάλιστα, όπως αναφερόταν, θα αποτελούσε έναν από τους 15 προορισμούς του Μουντιάλ 2034, καθώς, μην ξεχνάμε, η Σαουδική Αραβία έχει υποσχεθεί «μοναδικά» γήπεδα ως διοργανώτρια χώρα – και αυτό θα ήταν το highlight.

Ωστόσο, η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί: το βίντεο δεν είχε καμία σχέση με επίσημο project ή με το Neom, την υπερσύγχρονη «έξυπνη πόλη» που κατασκευάζεται στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Δημιουργήθηκε από τον Λίαμ Χόουζ (Liam Hawes), έναν 34χρονο Βρετανό από το Ίστ Σάσεξ, ο οποίος το έφτιαξε μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, λίγο πριν κοιμηθεί, και του κόστισε λιγότερο από ένα ευρώ.

Τι είπε ο Λίαμ Χόουζ

Ο Χόουζ, ιδιοκτήτης μιας μικρής εταιρείας media, εξήγησε στη Daily Mail Sport: «Ήμουν στο κρεβάτι, πριν κοιμηθώ, και απλώς έπαιζα με την ιδέα ενός σταδίου πάνω σε ουρανοξύστη. Σε δύο-τρία λεπτά το είχα έτοιμο. Το κόστος; Περίπου 35 πένες. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα γινόταν viral σε όλο τον κόσμο».

Ο 34χρονος ανάρτησε το βίντεο στη σελίδα του Hypora Ultraworks στο Facebook, όπου δημοσιεύει συχνά concept–βίντεο που έχει δημιουργήσει με εργαλεία AI. Από την ημέρα που ξεκίνησε τη σελίδα, έχει συγκεντρώσει πάνω από 350 εκατομμύρια προβολές, αν και ο ίδιος δεν έχει αποκομίσει οικονομικό όφελος λόγω περιορισμών της πλατφόρμας.

«Ξαφνικά άρχισαν να με καλούν φίλοι και η μητέρα μου λέγοντας “δείχνουν το βίντεό σου στις ειδήσεις!”», δήλωσε ο Χόουζ, τονίζοντας πως δεν είχε καν ιδέα για το πραγματικό έργο των Σαουδαράβων στη Νέομ.

Το αληθινό Neom Sky Stadium και το “The Line”

Αξίζει πάντως να τονίσουμε πως μπορεί το viral βίντεο να ήταν προϊόν φαντασίας, αλλά το Neom Sky Stadium αποτελεί υπαρκτό σχέδιο που εντάσσεται στο φιλόδοξο έργο The Line — την έξυπνη πόλη που χτίζεται στο Neom. Η πόλη αυτή θα είναι χωρίς αυτοκίνητα, με συνολικό μήκος όσο το ύψος του Empire State Building, και θα φιλοξενεί εγκαταστάσεις παγκόσμιας εμβέλειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα σχέδια, το στάδιο θα έχει 46.000 θέσεις, τέσσερις χώρους προπόνησης και περισσότερες από 2.000 VIP και εταιρικές σουίτες. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027 και να ολοκληρωθούν έως το 2032, λίγα χρόνια πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

Το μάθημα πίσω από την απάτη

Το περιστατικό του «ουρανοξύστη–σταδίου» είναι η πιο χαρακτηριστική απόδειξη του πόσο εύκολα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραπλανήσει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε μέσα σε δύο λεπτά, χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό, κατάφερε να ξεγελάσει εκατομμύρια ανθρώπους – κάτι που μπορούσε εύκολα να διαπιστώσει κανείς διαβάζοντας τα σχόλια των εντυπωσιασμένων χρηστών.