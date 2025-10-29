Το μάθημα του Νίνη σε όσους λένε «Έλα μωρέ, τόσα εκατομμύρια βγάζουν αυτοί»

Στην πρώτη «Μεταβίβαση» του Δημήτρη Ελευθερόπουλου και της Μαρίας Ζαφειράτου, ο Σωτήρης Νίνης ανέδειξε την άγνωστη πλευρά του ποδοσφαίρου, που μπορεί να επισκιάσει τα πάντα.

Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής... Όταν το ακούμε, στο μυαλό μας έρχονται συγκεκριμένα πράγματα: λάμψη, αναγνώριση και χρήματα, πολλά χρήματα, για την ακρίβεια. Είναι όμως μόνο αυτά; Ή πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα κρύβονται και άλλα, που σε πολλές περιπτώσεις συνθέτουν έναν εφιάλτη;

Έναν εφιάλτη που μπορεί να επισκιάσει τα πάντα. Έναν ψυχολογικό εφιάλτη, που αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για πολλούς αθλητές, με αποτέλεσμα να γίνεται ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξή τους.

Η «Μεταβίβαση», το νέο vidcast του Gazzetta.gr, βρίσκει τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο σε έναν διπλό ρόλο: αυτόν του διπλωματούχου ψυχολόγου, που απέκτησε μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα, και του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Μαζί με τη Μαρία Ζαφειράτου, έχουν έναν ξεκάθαρο στόχο: να αναδείξουν την άγνωστη, για τους περισσότερους, πλευρά του ποδοσφαίρου, που κρύβεται πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα.

Και το έκανε με το... καλημέρα, έχοντας καλεσμένο τον Σωτήρη Νίνη, περίπου δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε ηλικία 35 ετών. Δύο μήνες μετά την ανακούφιση που ένιωσε, βάζοντας τέλος σε μία καριέρα που τον άφησε «γεμάτο», όπως ο ίδιος είπε, αλλά του «έκλεψε το χαμόγελο».

Η πρώτη αυτή συνεδρία αποτελεί ένα μάθημα για όλους: Για τους φιλάθλους που λένε «τι ανάγκη έχουν αυτοί, τόσα εκατομμύρια παίρνουν», για τους γονείς που πιέζουν τα παιδιά τους να εκπληρώσουν τις δικές τους προσωπικές φιλοδοξίες (σ.σ. των γονέων δηλαδή), και φυσικά για τους ίδιους τους αθλητές, που στοχεύουν να φτάσουν σε επίπεδα πρωταθλητισμού, βλέποντας μόνο τη θετική πλευρά και όχι αυτή που κρύβεται πίσω από αυτήν.