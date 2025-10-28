Θλιβερή σκηνή εκτυλίχθηκε σε αγώνα ερασιτεχνικών ομάδων στην Αγγλία, καθώς 27χρονος ποδοσφαιριστής δέχθηκε επίθεση από θεατές και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Ένα ακόμη περιστατικό βίας στο γήπεδο καταγράφτηκε σε ματς χαμηλής κατηγορίας στην Αγγλία με αποτέλεσμα ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα!

Όλα έγιναν το περασμένο Σάββατο (25/10) σε τοπικό πρωτάθλημα στην πόλη του Λίβερπουλ στην αναμέτρηση μεταξύ των Ormskirk West End και Calci FC. Στο 22ο λεπτό ένας παίκτης της Ormskirk δέχθηκε κουτουλιά από αντίπαλό του με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γρήγορα ένταση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 27χρονος Ρίτσαρντ Αγκμπασόγκα δέχθηκε επίθεση από περίπου 12 θεατές, οι οποίοι εισέβαλαν στο γήπεδο και άρχισαν να τον βαράνε στο κεφάλι δίνοντάς του γροθιές και κλωτσιές.

Το παιχνίδι -της 12ης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου- διεκόπη όπως ήταν φυσικό, με τον άτυχο Αγκμπασόγκα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί κάταγμα κρανίου μετά την άγρια επίθεση του δέχθηκε! Το συμβάν ερευνάται από την τοπική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ενώ στην Calci FC επιβλήθηκε αναστολή όλων των αγώνων της όσο διαρκεί η εν λόγω έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος Αγκμπασόγκα θα χρειαστεί να μείνει στο νοσοκομείο για τρεις μήνες προκειμένου να αναρρώσει από τον σοβαρό τραυματισμό του. Όντας αλλοδαπός φοιτητής στη χώρα, δεν δικαιούται νόμιμη αποζημίωση ασθένειας, με την ομάδα του να παίρνει την πρωτοβουλία δημιουργίας ιστοσελίδας, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάστασή του. Έως το πρωί της Τρίτης (28/10) το ποσό είχε ήδη φτάσει στις 2.200 λίρες.